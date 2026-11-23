Химик-инженер болғысы келетін талапкерлерге ҰБТ-да таңдау беріледі
Орталықтың мәліметінше, мұндай шешім талапкерлердің өтініштерін ескере отырып қабылданған. Өтпелі кезеңде талапкерлер өз қызығушылығы мен жоспарына қарай екі комбинацияның бірін таңдай алады.
"Химия – биология" пәндер комбинациясына көшу туралы ұсынысты Республикалық оқу-әдістемелік кеңес пен жұмыс беруші кәсіпорындар көтерген. Өзгерістің мақсаты – талапкерлердің мүмкіндіктерін кеңейтіп, саладағы кадр тапшылығын шешу.
Жаңа комбинация грант иегері атануға да көбірек мүмкіндік береді. Себебі бұл жағдайда талапкерлер білім берудің төрт бағыты бойынша, оның ішіндегі 18 мамандыққа конкурсқа қатыса алады. Ал бұрынғы "Химия – физика" комбинациясымен тек бір бағытқа ғана түсуге мүмкіндік бар.
"Химия – биология" комбинациясына толық көшу 2028 жылғы Ұлттық бірыңғай тестілеу науқанынан бастап жоспарланған.
Бұған дейін әлеуметтік желілерде 2027 жылдан бастап болашақ химик-инженерлер ҰБТ-ны "Химия – физика" орнына "Химия – биология" комбинациясымен тапсыруы мүмкін екені талқыланған еді. Бұл жоспар физика пәніне дайындалып, қосымша курстарға ақы төлеген түлектер мен олардың ата-аналарының алаңдаушылығын туғызған.