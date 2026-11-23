Күйік асуындағы жол жөндеуінен бюджетке 191 млн теңге қайтарылды
Фото: primeminister.kz
Жамбыл облысында Күйік асуындағы жол жөндеу жұмыстарына арналған материалдардың құны негізсіз көтерілген. Прокуратура тексерісінен кейін бюджетке 191,3 млн теңге қайтарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жамбыл көлік прокуратурасы "Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Қорғас" тас жолының Күйік асуы арқылы өтетін учаскесін жөндеу кезінде заңбұзушылықты анықтады.
Тексеру барысында жол жамылғысын нығайтуға арналған геотордың нормативтік бағасы 2 579 теңге болғанымен, сметалық құжаттарға оның шаршы метрі 3 544 теңгеден енгізілгені белгілі болды. Соның салдарынан жұмыс құны 185,9 млн теңгеге негізсіз өскен.
Прокуратураның араласуынан кейін қосылған құн салығын (ҚҚС) қоса есептегенде, бюджетке 191,3 млн теңге қайтарылды.
Прокуратура жол жөндеу жұмыстарының заңдылығы мен сапасын бақылауда ұстайды.
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