Жамбыл облысында мектеп жөндеуіне бөлінген 78 млн теңге бюджетке қайтарылды
Жамбыл облысы прокуратурасының мәліметінше, тексеру нәтижесінде күрделі жөндеу құны негізсіз ұлғайтылып, мердігерге іс жүзінде орындалмаған жұмыстар үшін қаржы төленгені анықталған.
Прокурорлық қадағалау актісі бойынша аталған 78 миллион теңге толық көлемде бюджетке қайтарылды.
Сондай-ақ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 317-бабы бойынша жалпы сомасы 1,4 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды.
Жауапкершілікке:
- аудандық білім бөлімі (тапсырыс беруші);
- мердігер ұйым;
- авторлық және техникалық қадағалауды жүзеге асырған тұлғалар тартылды.
Облыстық прокуратураның хабарлауынша, қабылданған шаралардың нәтижесінде мердігер барлық жөндеу жұмыстарын толық көлемде және белгіленген мерзімде аяқтаған. Осыдан кейін мектеп пайдалануға берілді.
Айта кетейік, бұған дейін Павлодарда тротуар плиталарын сатып алуға 368 миллион теңге жұмсау жоспарланғаны туралы хабарланған болатын.