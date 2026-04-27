Оқиғалар

Алматы метросындағы қаржы жымқыру ісі: сот шешімі өзгеріп, 127 млн теңге мемлекетке қайтарылды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 12:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы метрополитені құрылысына қатысты қаражат жымқыру ісі бойынша кассациялық тәртіпте қарау нәтижесінде 127 млн теңге мемлекет кірісіне қайтарылды. Бұл қаражат бұған дейін үшінші бір заңды тұлғаның банктік шоттарынан анықталған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас прокуратураның 2026 жылғы 27 сәуірдегі мәліметіне сәйкес, "Метрополитен" КМК лауазымды тұлғалары мердігер ұйымдардың басшылары және қызметкерлерімен алдын ала сөз байласу арқылы Алматыдағы метро құрылысы мен жабдықтауға бөлінген қаражатты жымқыру схемасын ұйымдастырған.

Нәтижесінде мемлекетке аса ірі көлемде материалдық залал келтірілген.

Алмалы аудандық сотының үкімімен "Метрополитен" КМК мен мердігер ұйымдардың 10 лауазымды тұлғасы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленіп, келтірілген залалды ортақ тәртіппен өтеуге міндеттелген.

Алайда сот актісінің заңдылығын кассациялық тәртіпте тексеру барысында жымқырылған қаражаттың бір бөлігі — 127 млн теңге — басқа заңды тұлғаның банктік шоттарында сақталғаны анықталған.

"Прокурордың кассациялық наразылығы бойынша сот актілері өзгертіліп, көрсетілген ақша мемлекет кірісіне өндірілді", – делінген Бас прокуратура хабарламасында.

Айта кетейік, бұған дейін Алматыда метроның жаңа желісін салу жоспарланып жатқаны хабарланған болатын. Осыған байланысты болашақ станциялар аумағындағы жер телімдерін сатып алу және үйлерді бұзу жұмыстары басталған.

Оқи отырыңыз
Алматы облысындағы 20 миллиард теңгенің су қоймалары мемлекетке қайтарылды
ҚМА екі мектеп құрылысы кезінде 57 млн қаржы жымқыру ісі бойынша тергеуді аяқтады
12:56, 23 маусым 2023
ҚМА екі мектеп құрылысы кезінде 57 млн қаржы жымқыру ісі бойынша тергеуді аяқтады
Қазақстандықтардан қаржы пирамидасына криптоактивтер арқылы заңсыз тартылған 250 млн теңге қайтарылды
10:46, 02 тамыз 2024
Қазақстандықтардан қаржы пирамидасына криптоактивтер арқылы заңсыз тартылған 250 млн теңге қайтарылды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
20:06, Бүгін
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Бүгін
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Бүгін
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Бүгін
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
