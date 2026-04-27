Алматы метросындағы қаржы жымқыру ісі: сот шешімі өзгеріп, 127 млн теңге мемлекетке қайтарылды
Бас прокуратураның 2026 жылғы 27 сәуірдегі мәліметіне сәйкес, "Метрополитен" КМК лауазымды тұлғалары мердігер ұйымдардың басшылары және қызметкерлерімен алдын ала сөз байласу арқылы Алматыдағы метро құрылысы мен жабдықтауға бөлінген қаражатты жымқыру схемасын ұйымдастырған.
Нәтижесінде мемлекетке аса ірі көлемде материалдық залал келтірілген.
Алмалы аудандық сотының үкімімен "Метрополитен" КМК мен мердігер ұйымдардың 10 лауазымды тұлғасы ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленіп, келтірілген залалды ортақ тәртіппен өтеуге міндеттелген.
Алайда сот актісінің заңдылығын кассациялық тәртіпте тексеру барысында жымқырылған қаражаттың бір бөлігі — 127 млн теңге — басқа заңды тұлғаның банктік шоттарында сақталғаны анықталған.
"Прокурордың кассациялық наразылығы бойынша сот актілері өзгертіліп, көрсетілген ақша мемлекет кірісіне өндірілді", – делінген Бас прокуратура хабарламасында.
Айта кетейік, бұған дейін Алматыда метроның жаңа желісін салу жоспарланып жатқаны хабарланған болатын. Осыған байланысты болашақ станциялар аумағындағы жер телімдерін сатып алу және үйлерді бұзу жұмыстары басталған.