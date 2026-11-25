Тоқаев Мәскеуге барды
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуге жұмыс сапарымен барды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың баспасөз қызметінің хабарлауынша, Мемлекет басшысы AI Journey 2026 халықаралық конференциясына қатысады.
Қасым-Жомарт Тоқаевты әуежайдан Ресей Үкіметінің ресми тұлғалары қарсы алды.
Еске салайық, бұған дейін 25-26 қараша күндері Мемлекет басшысы Владимир Путиннің шақыруымен Мәскеу қаласына жұмыс сапарымен баратынын хабарлаған едік.
Ресми ақпаратты 25 қараша күні Қазақстан президентінің кеңесшісі – баспасөз хатшысы Айбек Смадияров мәлімдеді.
Сапар аясында мемлекеттер басшылары кездесу өткізіп, Қазақстан мен Ресейдің стратегиялық серіктестігі мен одақтастығын одан әрі нығайту перспективасын талқылайды.
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