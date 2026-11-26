Оралда перзентханада нәресте көз жұмды: полиция қылмыстық іс қозғады
Туыстарының айтуынша, шақалақ толық мерзімінде, тірі туған. Олардың сөзінше, анасының қан қысымы жоғары болған, сонымен қатар қант диабетімен ауырған. Нәрестенің салмағы 5 келі болған. Осы қауіп факторларына қарамастан, дәрігерлер кесар тілігін жасаудан бас тартқан.
Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің мәліметінше, аталған жағдай бойынша қылмыстық іс тіркелген. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып, жәбірленуші тараптың уәждері тексеріліп жатыр.
"Тергеу барысы облыстық департамент пен прокуратура басшылығының бақылауында. Тергеу қорытындысы бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады. Өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жария етілмейді", – деп хабарлады полиция.
Ал БҚО денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі нәрестенің 22 қарашада өлі туғанын мәлімдеді.
Басқарманың дерегінше, жүкті әйел 16 қарашадан бастап қалалық көпбейінді аурухананың жүктілік патологиясы бөлімшесінде ем алған. Жүктіліктің 39 аптасы ілеспе аурулар мен бірқатар қауіп факторлары аясында өткен.
Пациент қажетті медициналық тексерулерден өтіп, дәрігерлер консилиумының шешімімен бақылауда болған.
22 қарашада табиғи жолмен босану басталған. Босану процесі акушер-гинеколог пен неонатологтың қатысуымен клиникалық хаттамаларға сәйкес жүргізілген.
Денсаулық сақтау басқармасының хабарлауынша, босану асқынған кезде медициналық бригада шұғыл шаралар қабылдаған. Сағат 16:00-де өмір белгілері жоқ қыз бала дүниеге келген. Оған неонатолог реанимациялық көмек көрсеткенімен, нәрестені аман алып қалу мүмкін болмаған.