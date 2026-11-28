Қостанай облысының тұрғыны кек алу үшін көлік өртеп, түрмеге қамалмады
Сурет: pixabay
Қостанай облысында Қарабалық аудандық соты бөтеннің мүлкін қасақана жою ісін қарады, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Алау" басылымының жазуынша, 2026 жылғы 21 қыркүйекте түнгі сағат 02:00 шамасында сотталушы жеке бас араздығы салдарынан жәбірленушінің көлігін өртеген. Соның салдарынан көлік иесіне едәуір материалдық шығын келген.
"Сотталушы кінәсін толық мойындады. Жәбірленуші оны қатаң жазаламауды сұраса, мемлекеттік айыптаушы төрт жылға бас бостандығын шектеуді талап етті", – деп жазды басылым.
Сот кінәні мойындау, өкіну және сотталушының кәмелетке толмаған балалары бар екенін ескерді. Жазаны ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ.
Нәтижесінде оған үш жылға бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалып, бүкіл мерзімге пробациялық бақылау белгіленді.
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