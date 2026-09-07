Қостанай облысында көлік жүргізу құқығы жоқ ер адам полиция талабына бағынбаған
Фото: pixabay
Қостанай облысында сот көлік басқару құқығы жоқ күйде көлік жүргізіп, полиция қызметкерлерінің көлікті тоқтату туралы заңды талабына бағынбаған ер адамның ісін қарады, деп хабарлайды Zakon.kz
Құқықбұзушылық 2026 жылғы қыркүйекте Лисаковскіде болған. Ер адам көлік басқаруға құқығы болмаса да, ВАЗ-21154 автокөлігімен Верхнетобольская көшесі арқылы Октябрьский кентіне қарай жүрген.
"Сот отырысында ол кінәсін толық мойындап, өкінетінін айтты. Жаза тағайындау кезінде сот кінәсін мойындап, өкінгенін жауаптылықты жеңілдететін мән-жай ретінде ескерді. Жауаптылықты ауырлататын мән-жайлар анықталған жоқ", – деп хабарлады соттың баспасөз қызметі.
Нәтижесінде ер адам кінәлі деп танылып, әкімшілік айыппұл салынды. Сот айыппұл мөлшерін азайтып, оны 207 600 теңге көлемінде белгіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript