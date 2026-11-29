Қазақстанның Халық әртісі Майра Мұхамедқызы Мәслихат сайлауында өз таңдауын жасады
Сурет: Шымкент әкімдігі
Танымал опера әншісі, Қазақстанның Халық әртісі Майра Мұхамедқызы сайлау учаскесінде дауыс берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сайлау учаскесі А. Асқаров көшесі, №45 мекенжайында орналасқан. Өнер иесі учаскеге келіп, азаматтық таңдауын жасады.
Майра Мұхамедқызы – опера өнерінің өкілі ретінде мәдениет саласында танылған тұлға. Классикалық өнерді дәріптеп, руханияттың дамуына үлес қосып жүрген өнер иесінің қоғамдық-саяси науқанға қатысуы азаматтық белсенділіктің бір көрінісі.
Мәдениет пен өнер қоғамның рухани дамуына ықпал етіп қана қоймай, елдің ортақ құндылықтарын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Ал әр азаматтың сайлауға қатысуы – қоғамдық өмірге араласудың және ел болашағына қатысты өз таңдауын білдірудің мүмкіндігі.
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