#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.91
628.87
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+31°
$
537.91
628.87
6.6
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртастың қалыңдық көйлегіндегі бейтаныс қызбен түскен суреті: Айдарбекова үн қатты

Қайрат Нұртас, қалыңдық, бейтаныс қыз, әлеуметтік желі, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.09.2025 09:30 Сурет: Instagram/zhansulu.anuar_
Әлеуметтік желіде танымал әнші Қайрат Нұртастың қалыңдық көйлегіндегі бейтаныс қызбен бірге түскен суреттері пайда болып, бұл жайт желі қолданушылары арасында белгілі бір деңгейде түсінбеушілік тудырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сурет авторы өз жазбасында былай дейді: 

"Өлшеулі ғана өмірде бақытты болу үшін келдіңіздер, әр адам бақытты болуға лайық. Кімге бақыт тілейсіз, кімге биыл ақ көйлек кию бұйырсын дейсіз сол жанға жіберіңіз, себебі кімге не жасасаңыз сол міндетті түрде сізге қайтып келеді!".

Бұл жазба желі қолданушыларының назарын бірден өзіне аударды. Сөйтіп суреттер астында әншінің отбасылық өмірі туралы белсенді пікірталас жүрді.

  • Қайрат, егер осы суретке сені түсуге мәжбүрлесе, онда белгі бер;
  • Жұлдыз жақында ғана босанған, мынандай жағдайдан кейін депрессияға түсіп, жүйкесі сыр беру ықтималдылығы жоғары, бәрін қойшы, сүті қашып кетсе не болады?
  • Осындайға баратын күйеу кімге ұнайды дейсің?

Бұл у-шуға Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова араласып, даулы жағдайға нүкте қойды:

"Қойыңыздар, бұл келіншек қалыңдық көйлегінің жарнамасына арнайы шақыртылған, оның отбасы, балалары, күйеуі бар. Екеуі шын үйленгендей етіп қойдыңыздар ғой. Осының не керегі бар: музыка қойып, жазба салып, адамдарды адастырып.  Админ, саған бұл хайп үшін керек пе?..".

Бұған дейін Баян Алагөзованың отбасылық суреті желіде қызу талқыға түскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Cахна саңлағы Сапар Өтемісұлы өмірден өтті
Мәдениет және шоу-бизнес
23:05, 05 қыркүйек 2025
Cахна саңлағы Сапар Өтемісұлы өмірден өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: