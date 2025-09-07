Қайрат Нұртастың қалыңдық көйлегіндегі бейтаныс қызбен түскен суреті: Айдарбекова үн қатты
Сурет: Instagram/zhansulu.anuar_
Әлеуметтік желіде танымал әнші Қайрат Нұртастың қалыңдық көйлегіндегі бейтаныс қызбен бірге түскен суреттері пайда болып, бұл жайт желі қолданушылары арасында белгілі бір деңгейде түсінбеушілік тудырды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сурет авторы өз жазбасында былай дейді:
"Өлшеулі ғана өмірде бақытты болу үшін келдіңіздер, әр адам бақытты болуға лайық. Кімге бақыт тілейсіз, кімге биыл ақ көйлек кию бұйырсын дейсіз сол жанға жіберіңіз, себебі кімге не жасасаңыз сол міндетті түрде сізге қайтып келеді!".
Бұл жазба желі қолданушыларының назарын бірден өзіне аударды. Сөйтіп суреттер астында әншінің отбасылық өмірі туралы белсенді пікірталас жүрді.
- Қайрат, егер осы суретке сені түсуге мәжбүрлесе, онда белгі бер;
- Жұлдыз жақында ғана босанған, мынандай жағдайдан кейін депрессияға түсіп, жүйкесі сыр беру ықтималдылығы жоғары, бәрін қойшы, сүті қашып кетсе не болады?
- Осындайға баратын күйеу кімге ұнайды дейсің?
Бұл у-шуға Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова араласып, даулы жағдайға нүкте қойды:
"Қойыңыздар, бұл келіншек қалыңдық көйлегінің жарнамасына арнайы шақыртылған, оның отбасы, балалары, күйеуі бар. Екеуі шын үйленгендей етіп қойдыңыздар ғой. Осының не керегі бар: музыка қойып, жазба салып, адамдарды адастырып. Админ, саған бұл хайп үшін керек пе?..".
Бұған дейін Баян Алагөзованың отбасылық суреті желіде қызу талқыға түскенін жазғанбыз.
