Қайрат Нұртастың қызы көпшілікке өкпесін айтып, хейтерлерге үн қатты
Сурет: Instagram/kaalau__
Қазақстанның танымал жұлдыздары Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімованың қызы Алау желіде көпшілікке назын білдіріп, ересектердің тарапынан қарша жауған хейттерге жауап қатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бойжеткеннің айтуынша, оған көбіне 40-50 жастағы ересектердің тарапынан көңіліне тиетін ауыр сындар айтылады. Желідегі ағайын негізінен жасөспірімнің киімін, сырт келбетін сынға алатын көрінеді.
"Біз – өсіп келе жатқан ұрпақпыз. Бізді қолдау керек. Түсіну керек. Жол көрсету керек. Ал, сіздер бізді қорлайсыздар. Сынды "тәрбие" деп жасырасыздар. Есіңізде болсын: сөз – өте қауіпті қару. Сіздің қарапайым пікіріңіз біреу үшін – жара. Ұят – мен емес. Ұят – ересек адамның баланы кемсітуі. Ұят – жек көруді "тәрбие" деп атау",- деді бойжеткен.
Жас блогердің бейнеүндеуіне желідегі ағайын пікір білдіріп, оның қолдаушылары да аз емес екенін жеткізді.
- Өте дұрыс айтасың Жанымау! Сен ол кісілерге ренжіп кішкентай жүрегіңді жаралап ауыртпа! Ол кісілер 50-60 жасқа дейін өзгермеген және өзгермейді! Тек жеңіл қабылдап үйрен.
- Дұрыс айттың жаным, осы "үлкендер" қашан есейеді екен?
- Ботасы ата-анаңды ғана тыңда!
- Алау, тек алға! Сен мықтысың!
Бұған дейін Amre наурыз айында жанкүйерлерін қуантпақ екенін жазғанбыз.
