#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртастың қызы көпшілікке өкпесін айтып, хейтерлерге үн қатты

Қайрат Нұртастың қызы көпшілікке өкпесін айтып, хейтерлерге үн қатты , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 13:16 Сурет: Instagram/kaalau__
Қазақстанның танымал жұлдыздары Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімованың қызы Алау желіде көпшілікке назын білдіріп, ересектердің тарапынан қарша жауған хейттерге жауап қатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бойжеткеннің айтуынша, оған көбіне 40-50 жастағы ересектердің тарапынан көңіліне тиетін ауыр сындар айтылады. Желідегі ағайын негізінен жасөспірімнің киімін, сырт келбетін сынға алатын көрінеді.

"Біз – өсіп келе жатқан ұрпақпыз. Бізді қолдау керек. Түсіну керек. Жол көрсету керек. Ал, сіздер бізді қорлайсыздар. Сынды "тәрбие" деп жасырасыздар. Есіңізде болсын: сөз – өте қауіпті қару. Сіздің қарапайым пікіріңіз біреу үшін – жара. Ұят – мен емес. Ұят – ересек адамның баланы кемсітуі. Ұят – жек көруді "тәрбие" деп атау",- деді бойжеткен.

Жас блогердің бейнеүндеуіне желідегі ағайын пікір білдіріп, оның қолдаушылары да аз емес екенін жеткізді.

  • Өте дұрыс айтасың Жанымау! Сен ол кісілерге ренжіп кішкентай жүрегіңді жаралап ауыртпа! Ол кісілер 50-60 жасқа дейін өзгермеген және өзгермейді! Тек жеңіл қабылдап үйрен.
  • Дұрыс айттың жаным, осы "үлкендер" қашан есейеді екен?
  • Ботасы ата-анаңды ғана тыңда!
  • Алау, тек алға! Сен мықтысың!

Бұған дейін Amre наурыз айында жанкүйерлерін қуантпақ екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қайрат Нұртастың қызы үлкен кинода бой көрсетпек
10:16, 22 қаңтар 2026
Қайрат Нұртастың қызы үлкен кинода бой көрсетпек
Қайрат Нұртастың қызы оқырмандарын жаңа жазбасымен елжіретті
13:55, 29 желтоқсан 2025
Қайрат Нұртастың қызы оқырмандарын жаңа жазбасымен елжіретті
Қайрат Нұртастың үлкен қызы кәмелетке толғанын Мальдив аралында атап өтті
13:25, 08 қаңтар 2026
Қайрат Нұртастың үлкен қызы кәмелетке толғанын Мальдив аралында атап өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: