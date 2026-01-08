#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
512.83
600.58
6.36
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртастың үлкен қызы кәмелетке толғанын Мальдив аралында атап өтті

Қайрат Нұртастың үлкен қызы кәмелетке толғанын Мальдив аралында атап өтті , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.01.2026 13:25 Сурет: Instagram/kair_n
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдукәрімованың үлкен қызы Сезім 18 жасын отбасының ортасында, Мальдив аралында тойлады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл күнді отбасы тыныш, жылы атмосферада, шусыз мереке ретінде өткізген.

Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Сезімнің болмысы бөлек. Артық шуды, артық әрекетті, көп сөзді ұнатпайды... Англияға оқуға түскелі мінезі де өзгеріп келеді. Тым бауырмал, аса сезімтал болған. Отбасымен ғана өткізетін уақытты қатты бағалайды",- деп жазды Жұлдыз Әбдукәрімова.

Сезім – отбасындағы үлкен қыз. Қазір ол шетелде білім алып жүр.

Сурет: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Ақылдым, тұңғышым, туған күніңмен. Өзіңдегі еркіндік, қарапайымдылық пен кең жүрегің сондай әдемі. Өмір жолың ашық болсын кәмелетке толған үлкен-бөпем",- деп аяқтады актриса сөзін.

Жұлдызды жұп сағат 00:00-де Сезімге торт пен сыйлықтарын табыстағанын да көрсетті.

Бұған дейін 68 жастағы Роза Рымбаева жастық шағын еске алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қайрат Нұртастың қызы оқырмандарын жаңа жазбасымен елжіретті
13:55, 29 желтоқсан 2025
Қайрат Нұртастың қызы оқырмандарын жаңа жазбасымен елжіретті
Қайрат Нұртастың шаңырағында дүркірегін той өтті
15:46, 09 қазан 2025
Қайрат Нұртастың шаңырағында дүркірегін той өтті
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова отбасылық саяхатқа аттанды
13:56, 28 наурыз 2025
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдікәрімова отбасылық саяхатқа аттанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: