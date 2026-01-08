Қайрат Нұртастың үлкен қызы кәмелетке толғанын Мальдив аралында атап өтті
Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдукәрімованың үлкен қызы Сезім 18 жасын отбасының ортасында, Мальдив аралында тойлады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл күнді отбасы тыныш, жылы атмосферада, шусыз мереке ретінде өткізген.
"Сезімнің болмысы бөлек. Артық шуды, артық әрекетті, көп сөзді ұнатпайды... Англияға оқуға түскелі мінезі де өзгеріп келеді. Тым бауырмал, аса сезімтал болған. Отбасымен ғана өткізетін уақытты қатты бағалайды",- деп жазды Жұлдыз Әбдукәрімова.
Сезім – отбасындағы үлкен қыз. Қазір ол шетелде білім алып жүр.
"Ақылдым, тұңғышым, туған күніңмен. Өзіңдегі еркіндік, қарапайымдылық пен кең жүрегің сондай әдемі. Өмір жолың ашық болсын кәмелетке толған үлкен-бөпем",- деп аяқтады актриса сөзін.
Жұлдызды жұп сағат 00:00-де Сезімге торт пен сыйлықтарын табыстағанын да көрсетті.
