"Жан тебірентерлік": Игорь Крутойдың ән шырқаған бейнесі желіде қолдауға ие болды
Жуырда видеоблогер Лаура Джугелия эстрадалық композитор Игорь Крутоймен сұхбаттасты. Бұл сұхбаттан шағын үзіндіні пианист өзінің Instagram парақшасында жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Журналистің айтуынша, ол сұхбаттағы Крутойдың "Ангел-хранитель мой" әнінің жазылу тарихы туралы бөліскен сәтін ерекше жақсы көреді.
Игорь Крутойдың сөзінше, 31 жыл бұрын оның тұңғыш жеке концерті өткен. Сол кезде ол Игорь Николаевке ортақ ән жазуды ұсынған. Оның алғашқы төрт жолын Крутойдың өзі орындауы керек болған.
"Қазір бұл ән мен үшін сол алғашқы мерейтойлық концертпен тығыз байланысты. Есімде, сол концерттің афишасының жанынан өтіп бара жатып, "мұндай сәт маған енді ешқашан қайталанбайтын шығар" деп ойлаған едім", – дейді Игорь Крутой.
Крутойдың алғашқы шығармашылық кеші 1994 жылы өткен. Ол кеште бұл әнді Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Алла Пугачёва, Ирина Аллегрова, Александр Серов және Игорь Николаев орындаған.
Жазба желі қолданушылары арасында жылдам тарап, көптеген пікірлерге ие болды.
- "Ән әдеттегідей – жан тебірентерлік."
- "Таңғажайып, жылы жүректі мықты адам! 100% талант!"
- "Сүйіп тыңдаймын, сүйіктісің!"
- "Сөзсіз супер!"
- "Жүрекке жетті"
Бұған дейінАйжан Байзақованың жаңа фотосы желі қолданушылары арасында қызу талқыға түскенін жазған болатынбыз.
