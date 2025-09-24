#Қазақстан
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртастың отбасында тағы бір нәресте дүниеге келеді

Қайрат Нұртастың отбасында тағы бір нәресте дүниеге келеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.09.2025 13:25 Сурет: Instagram/indi_maulenova и zangaar
Қазақстандық танымал әнші Қайрат Нұртастың інісі — Заңғар мен жұбайы Индира жақында тұңғыш рет сәбилі болады. 23 қыркүйек күні олар баланың жынысын анықтайтын арнайы шара — гендер-пати ұйымдастырып, қуанышты сәтпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Instagram желісінде жарияланған видеода Заңғар мен Индира көздерін байлап, қолдарын бояуға батырып, бір-біріне жақты. Бастапқыда бейне қара-ақ түсте болып, көрермендер үшін интрига сақталды. Тек ерлі-зайыптылар көздерін ашқан кезде ғана видео түрлі түске еніп, болашақ нәрестенің ұл екені белгілі болды. Заңғардың бұл жаңалыққа қатты қуанғаны эмоциясынан айқын көрінді.

Желі қолданушылары жас жұпты құттықтап, "Қазақстанда тағы бір батыр дүниеге келеді" деп жылы лебіздерін білдірді.

Бұған дейінАйжан Байзақованың жаңа фотосы желі қолданушылары арасында қызу талқыға түскенін жазған болатынбыз.

