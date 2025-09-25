Қайрат Нұртас өз концертіне билет сатылымы бойынша рекорд жаңартты
Қазақстандық әнші Қайрат Нұртас 2025 жылғы 31 қазанда Алматыдағы Орталық стадионда көптен күткен үлкен концертін өткізеді. Ол бұл музыкалық кешті 10 жыл бойы күткенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әншінің айтуынша, көрермендерді нағыз шоу күтіп тұр.
Бүгін, 2025 жылғы 25 қыркүйекте, Seni Suiem хитінің орындаушысы тағы бір қуанышты жаңалықты бөлісті.
Сатылым басталған тәуліктің ішінде 15 мың билет өтіп кеткен.
"Қолдауларыңыз бен махаббаттарыңызға үлкен рахмет", - деді әнші жанкүйерлеріне.
Еске салайық, бұған дейін әлеуметтік желіде танымал әнші Қайрат Нұртастың қалыңдық көйлегіндегі бейтаныс қызбен бірге түскен суреттері тараған еді.
