#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.68
636.26
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.68
636.26
6.48
Мәдениет және шоу-бизнес

Қайрат Нұртас өз концертіне билет сатылымы бойынша рекорд жаңартты

Қайрат Нұртас өз концертіне билет сатылымы бойынша рекорд жаңартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2025 20:14 Сурет: instagram.com/kair_n
Қазақстандық әнші Қайрат Нұртас 2025 жылғы 31 қазанда Алматыдағы Орталық стадионда көптен күткен үлкен концертін өткізеді. Ол бұл музыкалық кешті 10 жыл бойы күткенін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әншінің айтуынша, көрермендерді нағыз шоу күтіп тұр.

Бүгін, 2025 жылғы 25 қыркүйекте, Seni Suiem хитінің орындаушысы тағы бір қуанышты жаңалықты бөлісті.

Сатылым басталған тәуліктің ішінде 15 мың билет өтіп кеткен.

"Қолдауларыңыз бен махаббаттарыңызға үлкен рахмет", - деді әнші жанкүйерлеріне.

Еске салайық, бұған дейін әлеуметтік желіде танымал әнші Қайрат Нұртастың қалыңдық көйлегіндегі бейтаныс қызбен бірге түскен суреттері тараған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Украинада қазақстандық азаматтарды арнайы қызметтердің атынан алдаған call-орталық жойылды
19:22, Бүгін
Украинада қазақстандық азаматтарды арнайы қызметтердің атынан алдаған call-орталық жойылды
Түркістан облысында зейнеткерді бауыздап өлтірген ер адам мәжбүрлі емге жіберілді
19:05, Бүгін
Түркістан облысында зейнеткерді бауыздап өлтірген ер адам мәжбүрлі емге жіберілді
Зүлфия Сүлейменова Президенттің кеңесшісі қызметінен кетті
18:48, Бүгін
Зүлфия Сүлейменова Президенттің кеңесшісі қызметінен кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: