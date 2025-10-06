#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстан әнұраны Нью-Йорк төрінде шырқалды: Димаштың АҚШ-тағы концертінің алғашқы бейнелері тарады

Димаш Құдайберген, концерт, Нью-Йорк, АҚШ , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 16:04 Сурет: ru.dimashnews.com
Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, әнші және мәдениет қайраткері Светлана Айтбаева бүгін, 2025 жылғы 6 қазанда Нью-Йоркте Димаш Құдайбергеннің концертінің алғашқы кадрларымен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аты аңызға айналған Madison Square Garden-де түсірілген бейнелерді Димаштың анасы – Светлана Айтбаева өзінің Instagram парақшасында жариялады. Алғашқы бейнеден жанкүйерлері сахнаға шыққан әншіні қалай қарсы алғанын, екінші таспадан Димаштың орындауында Қазақстан әнұранының шырқалғанын көруге болады.

"Аллаға шүкір",- деп жазды Айтбаева.

Бұған дейін әлемге танымал қазақстандықты жанкүйерлері әуежайдан қалай қарсы алғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға барды
18:08, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжанға барды
Димаштың анасы отбасылық фото жариялады
14:57, 12 қаңтар 2023
Димаштың анасы отбасылық фото жариялады
"Келеді барлық әлем Астанаға!". Дүниежүзілік көшпенділер ойыны аясында Димаштың концерті өтеді
15:39, 20 шілде 2024
"Келеді барлық әлем Астанаға!". Дүниежүзілік көшпенділер ойыны аясында Димаштың концерті өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: