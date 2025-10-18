Актриса әрі продюсер Дариға Бадықова қазақстандықтарға тағы да үн қатты
Сурет: Instagram/dariga_badykova
17 қазанда актриса әрі продюсер Дариға Бадыкова өзінің Instagram парақшасында қуанышты жаңалықпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Актрисаның айтуынша, оның продюсерлігімен түсірілген "Ыстық ұя" фильмі прокатта 1 миллиард теңге жинап, кассалық хитке айналған.
"Біздің фильм 1 миллиард жинады. Бұл жай ғана кино емес – бұл сезім, сағыныш, эмоция. Біз оны жүректерге жетсін, олар тірілсін деп түсірдік. Ол көптеген жүректі жылытты, мұз боп қатып қалған сезімдерді оятты. Бұл – басты жетістік. Миссия орындалды", – деп жазды Дариға Бадықова.
"Ыстық ұя" фильмі – продюсер ретінде танылған Бадыкованың екінші жобасы. Бұған дейін жарық көрген "Таптым-ау сені" фильмі де 1 миллиард теңге жинаған болатын.
Көпшілік бұл жетістікті актрисаның жеке өміріндегі даулы оқиғалардан кейінгі жеңісті оралуы деп бағалап отыр. Әлеуметтік желі қолданушылары:
"Дариға Бадықова жеке өміріндегі жанжалдан кейін кино әлеміне жарқын түрде оралды", – деп пікір білдіруде.
