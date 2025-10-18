#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Мәдениет және шоу-бизнес

Актриса әрі продюсер Дариға Бадықова қазақстандықтарға тағы да үн қатты

Актриса әрі продюсер Дариға Бадыкова қазақстандықтарға тағы да үн қатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 16:50 Сурет: Instagram/dariga_badykova
17 қазанда актриса әрі продюсер Дариға Бадыкова өзінің Instagram парақшасында қуанышты жаңалықпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Актрисаның айтуынша, оның продюсерлігімен түсірілген "Ыстық ұя" фильмі прокатта 1 миллиард теңге жинап, кассалық хитке айналған.

"Біздің фильм 1 миллиард жинады. Бұл жай ғана кино емес – бұл сезім, сағыныш, эмоция. Біз оны жүректерге жетсін, олар тірілсін деп түсірдік. Ол көптеген жүректі жылытты, мұз боп қатып қалған сезімдерді оятты. Бұл – басты жетістік. Миссия орындалды", – деп жазды Дариға Бадықова.

"Ыстық ұя" фильмі – продюсер ретінде танылған Бадыкованың екінші жобасы. Бұған дейін жарық көрген "Таптым-ау сені" фильмі де 1 миллиард теңге жинаған болатын.

Көпшілік бұл жетістікті актрисаның жеке өміріндегі даулы оқиғалардан кейінгі жеңісті оралуы деп бағалап отыр. Әлеуметтік желі қолданушылары:

"Дариға Бадықова жеке өміріндегі жанжалдан кейін кино әлеміне жарқын түрде оралды", – деп пікір білдіруде.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада және 16 облыста қатты жел мен үсік күтіледі – синоптиктер ескерту жасады
17:49, Бүгін
Астанада және 16 облыста қатты жел мен үсік күтіледі – синоптиктер ескерту жасады
Актриса Дариға Бадықова отбасылық сырымен бөлісті
09:51, 06 қазан 2025
Актриса Дариға Бадықова отбасылық сырымен бөлісті
Продюсер Баян Алагөзова тағы да әже атанды
09:29, 21 шілде 2023
Продюсер Баян Алагөзова тағы да әже атанды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: