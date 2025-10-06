Актриса Дариға Бадықова отбасылық сырымен бөлісті
Соңғы уақыттарда қазақстандық ақпарат алаңдары өнер иесі мен оның экс-күйеуі Дархан Мұсаевтың бірге өткізген отбасылық өмірлерін және екіге кету жолдарын жарыса жазуда. Нақтырақ айтқанда, Бадықованың бұрынғы жолдасы танымал бағдарламалардың біріне сұхбат беріп, өзінің бастан кешкендерін жайып салды.
Өз кезегінде, 4 қазан күні актриса Instagram-да жеке шындығымен бөлісті.
"Өтірік бақытты адамның кейпін танытқанмын! Елдің адамымын ғой деп көп нәрсені ашып айтпағанмын. Бекер жасаған екенмін...",- деп жазды ол.
Оның сөзінше, Дархан Мұсаевтың, продюсердің жаңа туындысы – "Ыстық ұя" фильмінің прокаты тұсында, бұл мәселені көтеруі – қастандық.
"Мен ажырасып кеткелі біраз болған! Артысып-тартысып бір үйде жәй ғана бірге тұрып жаттық. Толық айтармын бәрін! Киноға жасап отырған қастандығы бұл!". Дариға Бадықова
Сурет: Instagram/dariga_badykova
Сондай-ақ, актриса экс-күйеуі бұл әрекеті арқылы екеуін де қорлағанын атап өтті.
Айта кетейік, Дариға Бадықова мен Дархан Мұсаев 16 жыл бойы бір шаңырақтың астында тұрды. Ерлі-зайыпты 2024 жылдың күзінде ресми түрде ажырасты.
