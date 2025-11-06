#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
524.94
602.79
6.45

Мәдениет және шоу-бизнес

Әли Оқапов жұбайымен бірге бір сахнада ән шырқады

Әли Оқапов жұбайымен бірге бір сахнада ән шырқады , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 12:07 Сурет: Instagram/aliokapov
Қазақстандық әнші Әлі Оқапов "Таңшолпан" бағдарламасының студиясында Iligai тобымен бірлесіп жазған жаңа "Елес" атты әнін орындады. Аталған топтың құрамында әншінің жұбайы – қобызшы Ақерке Бүркітбай да бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көрермендер мен тыңдармандар әншінің жаңа туындысын және сахнадағы сезімге толы көріністі жоғары бағалады. Әсіресе, көпшілікті Әлидің әнді шырқау кезінде жұбайынан көзін алмауы сүйсіндірді.

Бейнежазбаның астындағы пікірлерде қолданушылар жұпқа бақыт тілеп, әннің керемет екенін жарыса жазды.

  • Жаңа өлеңдерің керемет болып шықты! Жарайсыңдар! Өте әдемі!
  • Әли – Ақереке керемет жұп! Бақтарыңыз жансын!
  • Әлидің орындауы әдемі. Акерке аспапта керемет ойнайды, жарасымды.
  • Кәсіби үндестік
  • Жеңіл желпі дүниелер шығармайтын нағыз өнер иелері.
  • Керемет! Әдемі ән орындауы тамаша саяхатқа ерте замандағы Шығысқа барып келгендей болдым

Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің жаңа жобасында Қазақстан атынан кім өнер көрсететіндігін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Әли Оқапов жұбайына көлік сыйлады
16:33, 29 наурыз 2023
Әли Оқапов жұбайына көлік сыйлады
Әли Оқапов жұбайымен және баласымен түскен видеосын жариялады
12:55, 03 желтоқсан 2023
Әли Оқапов жұбайымен және баласымен түскен видеосын жариялады
Әли Оқапов пен Ақерке Бүркітбай отау құрған күнін тойлауда
12:51, 23 қыркүйек 2024
Әли Оқапов пен Ақерке Бүркітбай отау құрған күнін тойлауда
