#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Мәдениет және шоу-бизнес

Әлемдік балет жұлдыздары Қазақстанда өнер көрсетеді

Әлемдік балет жұлдыздары Қазақстанда өнер көрсетеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 16:10 Сурет: ұйымдастырушылар
Алматы мен Астанада 2025 жылғы 21 және 23 қарашада Freedom Festival IV өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Фестивальде классикалық және заманауи балет жұлдыздары өнер көрсетеді.

Фестиваль "Астана Опера" театры ұсынатын "Пахита" балетімен ашылады, жетекшісі – Алтынай Асылмұратова.

Ал екінші бөлімде Қазақстанда Berlin Ballet Company ұжымы CHOREO X бағдарламасымен алғаш рет өнер көрсетеді.

Бұл бағдарламада Дэвид Доусон, Марко Гекке, Начо Дуато, Анжелен Прельжокаж, Аршак Галумян және басқа да хореографтардың жаңаша көзқараста ұсынылған қойылымдары қамтылған.

Сурет: ұйымдастырушылар

"Freedom Festival өнердің түрлі жанрлары мен түрлерін, өзіндік шығармашылық ойды біріктіретін ерекше дәстүрге айналды. Биыл фестиваль балет өнеріне жаңа қырынан қарауға мүмкіндік беріп отыр. Сахнада "Астана Опера" театры дирижер Елмар Бөрібаевтың жетекшілігімен "Пахита" классикалық қойылымын ұсынады, ал екінші бөлімінде көрермендер Berlin Ballet Company ұжымының хореографиядағы заманауи және батыл шешімдерін тамашалайды. Мұндай үйлесім классика мен заманауи бағыттың диалогын, шабыт пен бірлікті бейнелейді".Freedom Finance Global директорлар кеңесінің төрағасы Сергей Лукьянов

Дәстүр бойынша фестиваль аясында заманауи өнер көрмесі өтеді. Биылғы фестивальдің арнайы қонағы – халықаралық арт-сахналарда Қазақстан мен Өзбекстан атынан шығып жүрген танымал суретші Әзиза Шаден. Ол Өзбекстан Мәдениет пен өнерді дамыту қорының қолдауымен жасалған, алғаш рет Бұхара Биенналесінде көрсетілген бейнеинсталляциясын ұсынады. Бұл жұмыс Қазақстанда алғаш рет көрсетілмек.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанның бірнеше өңірінде тұман мен екпінді жел туралы ескерту жасалды
17:05, Бүгін
Қазақстанның бірнеше өңірінде тұман мен екпінді жел туралы ескерту жасалды
Димаш Астанада өнер көрсетеді
16:37, 16 қараша 2023
Димаш Астанада өнер көрсетеді
Астанада әлемнің сегіз елінің әскери оркестрлері өнер көрсетеді
09:18, 26 маусым 2023
Астанада әлемнің сегіз елінің әскери оркестрлері өнер көрсетеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: