Әлемдік балет жұлдыздары Қазақстанда өнер көрсетеді
Фестивальде классикалық және заманауи балет жұлдыздары өнер көрсетеді.
Фестиваль "Астана Опера" театры ұсынатын "Пахита" балетімен ашылады, жетекшісі – Алтынай Асылмұратова.
Ал екінші бөлімде Қазақстанда Berlin Ballet Company ұжымы CHOREO X бағдарламасымен алғаш рет өнер көрсетеді.
Бұл бағдарламада Дэвид Доусон, Марко Гекке, Начо Дуато, Анжелен Прельжокаж, Аршак Галумян және басқа да хореографтардың жаңаша көзқараста ұсынылған қойылымдары қамтылған.
Сурет: ұйымдастырушылар
"Freedom Festival өнердің түрлі жанрлары мен түрлерін, өзіндік шығармашылық ойды біріктіретін ерекше дәстүрге айналды. Биыл фестиваль балет өнеріне жаңа қырынан қарауға мүмкіндік беріп отыр. Сахнада "Астана Опера" театры дирижер Елмар Бөрібаевтың жетекшілігімен "Пахита" классикалық қойылымын ұсынады, ал екінші бөлімінде көрермендер Berlin Ballet Company ұжымының хореографиядағы заманауи және батыл шешімдерін тамашалайды. Мұндай үйлесім классика мен заманауи бағыттың диалогын, шабыт пен бірлікті бейнелейді".Freedom Finance Global директорлар кеңесінің төрағасы Сергей Лукьянов
Дәстүр бойынша фестиваль аясында заманауи өнер көрмесі өтеді. Биылғы фестивальдің арнайы қонағы – халықаралық арт-сахналарда Қазақстан мен Өзбекстан атынан шығып жүрген танымал суретші Әзиза Шаден. Ол Өзбекстан Мәдениет пен өнерді дамыту қорының қолдауымен жасалған, алғаш рет Бұхара Биенналесінде көрсетілген бейнеинсталляциясын ұсынады. Бұл жұмыс Қазақстанда алғаш рет көрсетілмек.