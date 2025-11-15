#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Тоқаев "Келешек мұрасы" халықаралық сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысты

Тоқаев “Келешек мұрасы” халықаралық сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 19:16 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия елдерінің және Әзербайжан президенттерімен бірге «Келешек мұрасы» халықаралық сыйлығын тапсыру рәсіміне қатысты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өзбекстан президенті Шавкат Мирзеевтің айтуынша, биыл тағайындаған бұл сыйлық дәстүрді жаңғыртуға, өнерді дамытуға, сондай-ақ ұлттық рухани мұраны насихаттауға елеулі үлес қосқан мәдениет қайраткерлеріне беріледі.

Қазақстаннан актер Еркебұлан Дайыров "Театр және кино" аталымы бойынша "Келешек мұрасы" сыйлығының лауреаты атанды.

Еске салайық, бұған дейін Орталық Азия және Әзербайжан мемлекеттерінің басшылары Ислам өркениеті орталығына барғанын жазғанбыз.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
