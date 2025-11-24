Маңғыстау Джеки Чан қатысатын жаһандық кинохитке енуі мүмкін
Белгілі болғандай, "Доспехи Бога 4: Ultimatum" жобасының түсірілім тобы Ақтауға келіп, өңірдің қала ішіндегі және табиғи локацияларын зерттеуге кіріскен.
Lada.kz өңірлік басылымының мәліметінше, команда ұйымдастыру мәселелерін талқылау үшін облыс әкімімен кездесіп те үлгерген.
Франшизаның алғашқы фильмі – "Доспехи Бога" – 1986 жылы, екінші бөлігі – "Доспехи Бога 2: Операция Кондор" – 1991 жылы шыққан. Үшінші фильм – "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак" – 2012 жылы көрерменге жол тартты. Үш фильмнің де режиссері – Джеки Чанның өзі.
Мамандардың айтуынша, егер жоба толық мақұлданса, Маңғыстау жаһандық кинематографиялық тарихтың бір бөлігіне айналып, Джеки Чан қатысатын ірі халықаралық экшн-фильмде алғаш рет көрінуі мүмкін.
Джеки Чанға келсек, 2025 жылдың күзінде оның "Доспехов Бога" фильмінің төртінші бөлігін Қазақстанда түсіруге шешім қабылдағаны белгілі болды. Кейін жаңа фильмнің режиссері де анықталды. Чан каскадер, экшн-қойылым қоюшы және режиссердің кандидатурасын өзі таңдаған. Бұл міндетке Роберт Кун бекітілді.