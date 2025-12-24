#Халық заңгері
Спорт

Джеки Чан қысқы Олимпиада ойындарының алауын алып жүрді

Джеки Чан қысқы Олимпиада ойындарының алауын алып жүрді, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.12.2025 11:32 Сурет: X/ChinaDaily
2025 жылғы 23 желтоқсанда Италияның Помпей қаласында қысқы Олимпиада алауының эстафетасы өтті. Онда факелді әйгілі актер Джеки Чан алып жүрді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Актер эстафетаға үшінші рет қатысып отыр. Ол 2008 және 2022 жылдары Бейжің Олимпиадасында да алауды алып жүрген болатын.

Эстафета 12 мың шақырымға жуық жолды еңсереді, оның мәре нүктесі 6 ақпанда ашылу салтанаты өтетін Миландағы "Сан-Сиро" стадионы болмақ.

Еске салсақ, 2026 жылғы қысқы Олимпиада ойындары Италияда 6-22 ақпан аралығында өтеді.

Бұған дейін Қанат Исламның Алматыда өтуі тиіс жекпе-жегінің уақыты кейінге шегерілгенін жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Астанадағы Tausogar зауытының жұмысымен танысты
11:46, Бүгін
Мемлекет басшысы Астанадағы Tausogar зауытының жұмысымен танысты
Маңғыстау Джеки Чан қатысатын жаһандық кинохитке енуі мүмкін
16:34, 24 қараша 2025
Маңғыстау Джеки Чан қатысатын жаһандық кинохитке енуі мүмкін
Джеки Чан фильмдердегі трюктерді өзі орындауды қашан тоқтататынын айтты
12:55, 13 мамыр 2025
Джеки Чан фильмдердегі трюктерді өзі орындауды қашан тоқтататынын айтты
