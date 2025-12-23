Қанат Исламның Алматыдағы жекпе-жегі өтпейтін болды
Сурет: Instagram.com/islamkanatqazaq
Қазақстандық кәсіпқой боксшы Қанат Ислам Алматыда өтуі тиіс жекпе-жегінің уақыты кейінге шегерілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы боксшы әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. 27 желтоқсанға жоспарланған бокс кеші бірқатар ұйымдастырушылық себептерге, соның ішінде қарсыласқа қатысты мәселелерге байланысты кейінге шегерілген.
"Құрметті жанкүйерлерім, 27 желтоқсан күні Алматыда өтуі тиіс бокс кешінде мен шаршы алаңға шықпаймын. Бұған бірнеше себеп бар, оның ішінде қарсыластарға қатысты түйткілдер туындады. Егер бәрі ойдағыдай шешілсе, жекпе-жек шамамен 1,5 айға кейінге қалады. Нақты күні белгілі болғанда міндетті түрде хабарлаймыз", деп жазды желіде Қанат Ислам.
Бұған дейін World Boxing "Жылдың үздік боксшысы" атағынан үміткерлер тізіміне екі қазақстандық боксшыны қосқанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript