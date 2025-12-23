#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Спорт

Қанат Исламның Алматыдағы жекпе-жегі өтпейтін болды

Қанат Ислам, Алматы, бокс кеші, 27 желтоқсан, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.12.2025 22:58 Сурет: Instagram.com/islamkanatqazaq
Қазақстандық кәсіпқой боксшы Қанат Ислам Алматыда өтуі тиіс жекпе-жегінің уақыты кейінге шегерілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы боксшы әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. 27 желтоқсанға жоспарланған бокс кеші бірқатар ұйымдастырушылық себептерге, соның ішінде қарсыласқа қатысты мәселелерге байланысты кейінге шегерілген.

"Құрметті жанкүйерлерім, 27 желтоқсан күні Алматыда өтуі тиіс бокс кешінде мен шаршы алаңға шықпаймын. Бұған бірнеше себеп бар, оның ішінде қарсыластарға қатысты түйткілдер туындады. Егер бәрі ойдағыдай шешілсе, жекпе-жек шамамен 1,5 айға кейінге қалады. Нақты күні белгілі болғанда міндетті түрде хабарлаймыз", деп жазды желіде Қанат Ислам.

Бұған дейін World Boxing "Жылдың үздік боксшысы" атағынан үміткерлер тізіміне екі қазақстандық боксшыны қосқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Головкин-Мурата жекпе-жегі 2022 жылдың ең үздік 5 жекпе-жегіне енді
16:14, 26 желтоқсан 2022
Головкин-Мурата жекпе-жегі 2022 жылдың ең үздік 5 жекпе-жегіне енді
Жәнібек Әлімханұлы айтулы жекпе-жегі алдында ауруханаға түсіп қалды
22:45, 12 шілде 2024
Жәнібек Әлімханұлы айтулы жекпе-жегі алдында ауруханаға түсіп қалды
Жалғас Жұмағұловтың UFC-ден кеткеннен кейінгі алғашқы жекпе-жегі нокаутпен аяқталды
01:07, 07 желтоқсан 2023
Жалғас Жұмағұловтың UFC-ден кеткеннен кейінгі алғашқы жекпе-жегі нокаутпен аяқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: