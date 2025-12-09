#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Жұлдыз Әбдукәрімованың кенже інісі үйленді

Жұлдыз Әбдукәрімованың кенже інісі үйленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 21:28
Қазақстандық актриса, тележүргізуші Жұлдыз Әбдукәримова өз інісінің үйлену тойынан түсірілген кадрларды жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қайрат Нұртасдың әйел бұл жаңалықты Instagram-дағы парақшасында бөлісті.

"Ата анамның кенжесі үйленді. Әбдукәрімовтар әулетіндегі бұл тойды көп күттік. Біздің үйдің кенжесі Айсұлтан бауырым үйленіп, үй болды. Бақыттарың баянды, өмірлерің мәнді, әлемдерің әдемі болсын. Қолдап, қуанып, қастарыңнан табыларымыз анық. Әр шаңырақта шаттықтты той бола берсін", - деп жазды Жұлдыз Әбдукәрімова.

Видеодан қалыңдықтың есімі Аружан екенін байқауға болады.

Еске салайық, бұған дейін қазақстандық жұлдызды жұп Қайрат Нұртас пен Жұлдыз Әбдукәрімова көп үзілістен кейін алғаш рет бірге көпшілік алдына шыққан еді.

Айдос Қали
