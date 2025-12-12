#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
520.02
608.79
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
520.02
608.79
6.57
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстандық әртістер шетелде флешмоб ұйымдастырды

Қазақстандық әртістер шетелде флешмоб ұйымдастырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.12.2025 10:16 Сурет: Zakon.kz
"Алатау әуендері" концерттік ұйымына қарасты "Құлансаз" фольклорлы-этнографиялық ансамблі Брюссель көшелерінде флешмоб ұйымдастырып, еуропалықтарға дәстүрлі ән-күйден шашу шашып, би биледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24.kz" ақпаратына сүйенсек, Бельгия астанасында Қазақстан мәдениеті апталығы өтіп жатыр. Атомиум — Брюссельдегі басты орындардың бірі. Тарихи ескерткіш осыдан 70 жылдай бұрын атом энергиясын бейбіт мақсатта қолданудың символы ретінде тұрғызылған. Осы жолы оның алды шағын қойылым алаңына айналды. Қазақстандық өнерпаздар флешмоб ұйымдастырып, шетелдіктерді қазақтың бай мәдениетімен таныстырды.

"Бельгия – саксофонның отаны. Сондықтан кеште жергілікті саксофоншы ансамбльмен бірге француз әуенін орындады. Тағы бір шетелдік қасиетті қара домбырамен күй тартты. Енді үйреніп жүргеніне қарамастан, "Ерке сылқымды" жаңылмай шертіп, өнерде шекара жоқ екенін тағы бір дәлелдеді. Отандық өнер ұжымы бельгиялық поп-жұлдыз Stromae-ның әнін француз тілінде айтып, халықтың қошеметіне бөленді. Димаш Құдайбергеннің жанкүйерлері де қалыс қалмады. Сүйікті әншісінің "Махаббат бер маған" әнін шырқап, көпшілікті сүйсінтті",- делінген телеарна мәліметінде.

Бұған дейін Димаш Құдайберген Латвиядағы әйгілі сахнада өнер көрсететіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Франциядан соң Бельгияда да тәртіпсіздіктер басталды
10:21, 30 маусым 2023
Франциядан соң Бельгияда да тәртіпсіздіктер басталды
Мәскеуде гала-концертте қазақстандық әртістер ел мәдениетін танытты
23:15, 12 қараша 2025
Мәскеуде гала-концертте қазақстандық әртістер ел мәдениетін танытты
Жамбылдықтар әз-Наурыз мерекесін кең көлемде атап өтті
15:35, 22 наурыз 2023
Жамбылдықтар әз-Наурыз мерекесін кең көлемде атап өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: