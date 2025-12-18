#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайберген жаңа атаққа ие болды

Димаш Құдайберген жаңа атаққа ие болды , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 12:46 Сурет: Instagram/ҚазҰМУ
Танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайберген құрметті профессор атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылғы 17 желтоқсанда С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде әлемге әйгілі әнші Димаш Құдайбергенмен мотивациялық кездесу өтті.

"Кездесу аясында ҚазҰМУ ректоры Марат Шоранов Димаш Құдайбергенге мәдениетті дамытуға, жастардың рухани тәрбиесіне қосқан үлесі және Қазақстанның халықаралық имиджін ілгерілетудегі еңбегі үшін ҚазҰМУ-дың Құрметті профессоры атағын табыстады",- делінген ақпаратта.

ҚазҰМУ студенттеріне арнаған сөзінде Димаш Құдайберген медицина мамандығының күрделілігі мен жауапкершілігін атап өтті:

"Сіздер өте қиын әрі жауапты жолды таңдадыңыздар. Медицина – қателікті кешірмейтін сала. Бұл үздіксіз ізденісті, өз-өзіңе талап қоя білуді қажет етеді. Меніңше, нағыз жұлдыздар – дәрігерлер. Олар күн сайын адам өмірін сақтап қалады", – деді Димаш.

Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің концерті қазақстандық телеарнадан көрсетілгенін жазғанбыз.

