Мұрат Бисембиннің жағдайы туралы жаңа ақпар тарады
Сурет: Instagram/jemappelledali
Қазақстандық танымал актер Мұрат Бисембиннің қызы Instagram желісінде әкесінің ауруханада түскен жаңа суреттерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жарияланған суреттерде актер қаламмен эскиз салып отыр.
"Күн сайын кішігірім жеңістер. Достар, сіздерден үлкен қолдау алудамыз. Әр күн сайын бізге ізгі тілектер мен жылы сөздер жазасыздар, мен оларды міндетті түрде әкеме жеткіземін. Ол әрқайсыңызға шын жүректен алғыс айтуда. Біздің отбасымыз осы кезеңде бізді қолдаған барлық адамдарға шын жүректен алғыс айтады", – деп жазды Диана Болатова.
Бұған дейін Мұрат Бисембиннің қызы маңызды мәлімдеме жасағанын жазғанбыз. Еске сала кетейік, "Рэкетир" фильміндегі Руслан рөлімен танылған Мұрат Бисембинге 2024 жылдың күзінде қатерлі ісік диагнозы қойылғаны белгілі болған еді. Денсаулығына байланысты ол кейбір жобалардан бас тартып, бірқатар түсірілімдерді уақытша тоқтатуға мәжбүр болды.
