Қатерлі ісік ақыры жеңді: Татьяна Турлай әкесінен айырылды
Қостанай облысының тумасы Татьяна бұл ауыр қазаны әлеуметтік желідегі парақшасында жүрекжарды жазбасымен жариялады. Оның айтуынша, әкесі өзі үшін "әлемдегі ең мейірімді әрі ең көңілді адам" болған және дәл сол кісі оған әзілдеуді үйреткен.
"Қатерлі ісік жеңді. Біз соңғы сәтке дейін жанында болдық. Өмірдегі ең ауыр нәрсе – ең жақын адамыңның қалай көз алдыңда кетіп бара жатқанын көру", – деп жазды Татьяна.
Сурет: Instagram/tanya_turlai
Жазбасында ол әкесімен байланысты естеліктерін де еске алды: әкесінің өзін орманға саңырауқұлақ теруге апарғанын, тракторға отырғызып қыдыртқанын, алғаш биін көргенде мақтанышпен көз жасын тыя алмағанын айтты.
"Ол бізді қатты жақсы көрді. Тыныш, әрі шынайы", – деп атап өтті блогер.
Сурет: Instagram/tanya_turlai
Сондай-ақ Татьяна өмірдегі жылтыр атақ, брендтер мен байлыққа ұмтылудың бәрі түкке тұрғысыз екенін жазды.
"Тоқтаңыздар. Қымбат адамдарыңыздың жанында болыңыздар. Құшақтаңыздар. Жақсы көретініңізді айтыңыздар. Себебі соңғы сәт қашан туарын білмейсіз". Татьяна Турлай
Жазбасының соңында Татьяна жақын арада өзіне қоңырау шалмауды өтініп, жанының бір бөлшегін жоғалтқанын мойындады.