#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-4°
$
510.43
594.86
6.49
Мәдениет және шоу-бизнес

Қатерлі ісік ақыры жеңді: Татьяна Турлай әкесінен айырылды

Қатерлі ісік ақыры жеңді: Татьяна Турлай әкесінен айырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.01.2026 12:35 Сурет: pixabay
14 қаңтар күні қазақстандық танымал блогер Татьяна Турлай әкесі — Александр Иванович Турлайдың өмірден өткенін қайғыра мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қостанай облысының тумасы Татьяна бұл ауыр қазаны әлеуметтік желідегі парақшасында жүрекжарды жазбасымен жариялады. Оның айтуынша, әкесі өзі үшін "әлемдегі ең мейірімді әрі ең көңілді адам" болған және дәл сол кісі оған әзілдеуді үйреткен.

"Қатерлі ісік жеңді. Біз соңғы сәтке дейін жанында болдық. Өмірдегі ең ауыр нәрсе – ең жақын адамыңның қалай көз алдыңда кетіп бара жатқанын көру", – деп жазды Татьяна.

Сурет: Instagram/tanya_turlai

Жазбасында ол әкесімен байланысты естеліктерін де еске алды: әкесінің өзін орманға саңырауқұлақ теруге апарғанын, тракторға отырғызып қыдыртқанын, алғаш биін көргенде мақтанышпен көз жасын тыя алмағанын айтты.

"Ол бізді қатты жақсы көрді. Тыныш, әрі шынайы", – деп атап өтті блогер.

Сурет: Instagram/tanya_turlai

Сондай-ақ Татьяна өмірдегі жылтыр атақ, брендтер мен байлыққа ұмтылудың бәрі түкке тұрғысыз екенін жазды.

"Тоқтаңыздар. Қымбат адамдарыңыздың жанында болыңыздар. Құшақтаңыздар. Жақсы көретініңізді айтыңыздар. Себебі соңғы сәт қашан туарын білмейсіз". Татьяна Турлай

Жазбасының соңында Татьяна жақын арада өзіне қоңырау шалмауды өтініп, жанының бір бөлшегін жоғалтқанын мойындады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Композитор Арман Дүйсенов қайтыс болды
12:17, 24 қаңтар 2023
Композитор Арман Дүйсенов қайтыс болды
Баян Алагөзованың үлкен қызы әкесімен қарым-қатынасы жайлы ашық айтты
13:48, 15 қазан 2025
Баян Алагөзованың үлкен қызы әкесімен қарым-қатынасы жайлы ашық айтты
Әли Оқапов жақсы жаңалығымен бөлісті
13:16, 04 қаңтар 2025
Әли Оқапов жақсы жаңалығымен бөлісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: