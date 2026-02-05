#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Димашпен бір күн: әнші қандай жағдайда жанкүйерімен жеке кездеседі

Димаш Кудайберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.02.2026 15:26 Фото: Zakon.kz
Әлемге танымал қазақстандық әнші Димаш Құдайберген жанкүйерлерінің бірімен жеке кездесуге уәде беріп, ол үшін не істеу керектігін айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Халық әртісі 2026 жылғы 3 ақпанда өзінің Instagram парақшасында ерекше челлендж бастайтынын жариялады.

"Достар, жобамыздың премьерасы жақындады. Осыған орай, қызық болсын деген ниетпен кішігірім челлендж бастаймын. Достарыңызды @voicebeyondhorizon парақшасына шақыру керек және шақырылған адам міндетті түрде @voicebeyondhorizon парақшасына тіркелуі тиіс. Ең көп тіркелуші алып келген адаммен жеке кездесіп, құрметті қонақ қылдырып, бір күн бірге өткізсек деймін. Қаласаңыздыр жеңімпаздың қаласына немесе еліне өзім барып келуге де дайынмын",- деп мәлімдеді Димаш.

Белгілі болғандай, челлендж 3 ақпан мен 20 ақпан аралығында өтеді.

"Таныстарыңызды дәл осы видеоның астына тіркеп, шақыра берсеңіздер болады",- деп қорытындылады әнші.

Бұған дейін Димаш Құдайберген өзінің жаңа жобасы жайлы егжей-тегжейлі айтып бергенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің атасының қайтыс болғанына бір жыл: әнші әсерлі фотосуреттермен бөлісті
09:26, 14 маусым 2024
Димаш Құдайбергеннің атасының қайтыс болғанына бір жыл: әнші әсерлі фотосуреттермен бөлісті
Димаш Құдайберген жаңа әнінің шығу тарихын айтып берді
11:00, 27 мамыр 2023
Димаш Құдайберген жаңа әнінің шығу тарихын айтып берді
Виолончелші Степан Хаусердің Димашпен жасаған коллаборацияcы желіні дүр сілкіндірді
01:57, 12 желтоқсан 2023
Виолончелші Степан Хаусердің Димашпен жасаған коллаборацияcы желіні дүр сілкіндірді
