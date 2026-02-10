#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Аида Кауменова Роза Рымбаеваның концерттік көйлегіне қатысты "құпиямен" бөлісті

Аида Кауменова Роза Рымбаеваның концерттік көйлегіне қатысты &quot;құпиямен&quot; бөлісті , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 16:13 Сурет: Instagram/aidakaumenova_official
9 ақпанда белгілі сәнгер Аида Кауменова аңызға айналған Роза Рымбаеваның мерейтойлық кешіне арнайы тігілген кутюр-көйлекті дайындау барысы туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дизайнердің айтуынша, бұл ерекше киім "Розалар ішіндегі Роза" деп аталады.

"Сахнада ол гүлдерге оранғандай әсер қалдырды, әр сәтті сиқырлы күйге бөлеп тұрды", – деп жазды Кауменова Instagram парақшасында.

Белгілі болғандай, көйлектегі әрбір раушан гүлі қолдан жасалған. Оларды дайындауға бір ай уақыт кеткен, ал шеберлер әрбір ұсақ-түйегіне дейін ерекше мұқият көңіл бөлген.

"Құрметпен, махаббатпен және алғыспен тігілген бұл көйлек – есімі әлдеқашан аңызға айналған әйелге деген шынайы таңданыстың көрінісі", – деп жалғастырды сәнгер.

Сурет: Instagram/aidakaumenova_official

Бұған дейінгі жазбаларының бірінде Аида Кауменова балалық шағындағы естеліктерімен бөлісіп, Роза Қуанышқызының сахнада жарқырап жүрген кездерін еске алған.

"Нәзік болмысына қарамастан, дауысы қуатты, ханшайымға тән асқақтықпен өз өнерін әлемге сыйлайтын әйел", – деп сипаттады ол бірегей көйлектің иесін.

Бұған дейін Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева тыңдармандарына алғысын білдіргенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
