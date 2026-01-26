#Халық заңгері
Мәдениет және шоу-бизнес

Роза Рымбаеваның немересі зеректігімен көзге түсіп, желіні шулатты

Роза Рымбаеваның немересі зеректігімен көзге түсіп, желіні шулатты , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.01.2026 11:25 Сурет: Instagram/rozarymbaeva
Қазақстанның Халық әртісі Роза Рымбаеваның жалғыз немересі үш жасар Зейін әлем елдерінің туын жаңылмай танып, желі қолданушыларын алғырлығымен таң қалдырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Зейіннің қызықты бейнесін желіге анасы – Ақерке Бүркітбай жариялады. Онда әнші әлем елдерінің туы ілінген тақтайшадан Зейінге кездейсоқ елді көрсетіп, тудың қай елге тиесілі екенін сұрайды. Өз кезегінде, кішкентай дарын иесі анасының сұрағына көп ойланастан дәл жауап береді.

Бұл ретте, бүлдіршін Қазақстанның туын бірнеше рет көрсетіп, "Қазақстан!", деп мақтана айтқан.

Желідегі ағайын таңданысын жасырмай, кішкентай данышпанға ақ тілектерін жаудырды.

Бұған дейін Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева тыңдармандарына алғысын білдіргенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Желіде 67 жастағы Роза Рымбаеваның спортзалдағы суреті тарап жұртты таңғалдырды
11:28, 09 қазан 2025
Желіде 67 жастағы Роза Рымбаеваның спортзалдағы суреті тарап жұртты таңғалдырды
"Роза Рымбаеваның немересі біздің үйде": Әли Оқапов ұлы туралы айтып берді
12:21, 17 наурыз 2023
"Роза Рымбаеваның немересі біздің үйде": Әли Оқапов ұлы туралы айтып берді
Роза Рымбаева немересімен бірге түскен суретін жариялады
00:04, 09 қараша 2023
Роза Рымбаева немересімен бірге түскен суретін жариялады
