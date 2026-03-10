#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Мәдениет және шоу-бизнес

Қазақстанның Халық әртісі Людмила Турпаян-Ванюкова өмірден озды

Қазақстанның Халық әртісі Людмила Турпаян-Ванюкова өмірден озды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 16:40 Сурет: Telegram/madenietaqparat
Қазақстанның халық әртісі Людмила Турпаян‑Ванюкова 80 жасына қараған шағында өмірден өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаралы хабарды 2026 жылғы 10 наурызда Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі жеткізді.

"Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі ҚР халық әртісі, "Құрмет" орденінің кавалері, Солтүстік Қазақстан облысының Құрметті азаматы Людмила Николаевна Турпаян-Ванюкованың қайтыс болуына байланысты қайғыра көңіл айтады. Министрлік марқұмның туған-туыстары мен жақындарына шын жүректен көңіл айтады",- делінген мәліметте.

Ведомствоның атап өтуінше, Людмила Николаевна бүкіл өмірін театр мен отандық мәдениетке қызмет етуге арнаған.

"Шығармашылық қызметі барысында ол 150-ден астам жарқын рөл сомдап, көрермендердің шынайы сүйіспеншілігіне және әріптестерінің үлкен құрметіне ие болды. Оның таланты, өнерге деген адалдығы мен жоғары кәсібилігі Қазақстандағы театр өнерінің дамуына айрықша үлес қосты. Людмила Николаевна туралы жарқын естелік оның шәкірттері, әріптестері мен сан мыңдаған жанкүйерлерінің жүрегінде мәңгі сақталады", – делінген министрлік хабарламасында.

Людмила Николаевна 1946 жылғы 19 мамырда Петропавл қаласында дүниеге келген. 1965 жылы Погодин атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық орыс драма театры жанындағы студияны тәмамдаған. Ал 1968 жылдан бастап осы театрдың актрисасы болып қызмет атқарған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстан ресейлік автокөліктерге утиль алымды айна қағидасымен арттыруы мүмкін
16:46, Бүгін
Қазақстан ресейлік автокөліктерге утиль алымды айна қағидасымен арттыруы мүмкін
Қазақстанның Халық әртісі Торғын Тасыбекова өмірден озды
21:10, 18 маусым 2024
Қазақстанның Халық әртісі Торғын Тасыбекова өмірден озды
Солтүстік Қазақстан облысында ҰОС ардагері өмірден озды
17:53, 31 тамыз 2024
Солтүстік Қазақстан облысында ҰОС ардагері өмірден озды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Максим Самородов получил плохие новости из России
20:05, Бүгін
Максим Самородов получил плохие новости из России
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
19:37, Бүгін
Экс-форвард сборной Казахстана и "Барыса" назвал претендентов на победу в Кубке Гагарина
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
19:05, Бүгін
В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
18:35, Бүгін
В "Барысе" отреагировали на победу над "Амуром" в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: