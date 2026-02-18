#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Мәдениет және шоу-бизнес

Макпал Исабекова жұмбақ жазба жариялады

Макпал Исабекова жұмбақ жазба жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 11:24 Сурет: Instagram/makosyai
Қазақстандық әнші Макпал Исабекова жанкүйерлерін өзімен бірге болуға шақырып, желідегі парақшасына жұмбақ жазба қалдырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әнші қолына гүл шоқтарын ұстап түскен суретін Instagram парақшасында жариялаған.

"Мен көп сөйлемеймін. Мен шырқаймын. Әндерім менің немен тыныстайтынымды, нені сезінетінімді, неге қуанатынымды айтып береді. Ал сіздер тек қасымда болыңыздар, тыңдаңыздар, маған бұдан артық ештеңе керек емес", – деп жазды ол.

Жанкүйерлері әншінің бұл ойының астарын толық түсіне қоймаған секілді. Көпшілігі оның сұлулығына тәнті екенін жазса, кейбірі "әрдайым жаныңыздамыз" деп қолдау білдірген.

Бұған дейін Әли Оқапов жағымды жаңалығымен бөліскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров Олимпиаданың гала-концертінде қандай образда өнер көрсетеді
12:26, Бүгін
Михаил Шайдоров Олимпиаданың гала-концертінде қандай образда өнер көрсетеді
Трамп өз әлеуметтік желісінде жұмбақ жазба жариялады
16:16, 31 тамыз 2025
Трамп өз әлеуметтік желісінде жұмбақ жазба жариялады
Димаштың пәлсапалық жұмбақ жазбасы жанкүйерлерді толғандырып қойды
10:33, 19 мамыр 2024
Димаштың пәлсапалық жұмбақ жазбасы жанкүйерлерді толғандырып қойды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Первое противостояние Казахстан - Узбекистан в боксе в 2026 году завершилось разгромом и нокаутом
13:36, Бүгін
Первое противостояние Казахстан - Узбекистан в боксе в 2026 году завершилось разгромом и нокаутом
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
13:12, Бүгін
В России признали справедливость оценок своей главной надежды в фигурном катании на ОИ
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
12:59, Бүгін
Звезда казахстанского спорта не будет бороться на турнире в Узбекистане, где родилась
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
12:50, Бүгін
Елена Рыбакина на этой неделе может стать второй ракеткой мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: