Димаш Құдайберген маңызды үндеу жасады
Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) жанындағы Халықаралық көші-қон ұйымының Жаһандық ізгілік елшісі Димаш Құдайберген 2026 жылғы 19 ақпанда өзінің Instagram парақшасында маңызды бейнеүндеу жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлемге танымал қазақстандық әнші қасиетті Рамазан айында соғыс қақтығыстары мен табиғи апаттардың салдарынан баспанасынан айырылған отбасыларға көмек көрсетуге шақырды.
"Рамазан айында біз бәріміз үйдің жылуын – қауіпсіздік, тыныштық пен бірлік ордасын аңсаймыз. Алайда үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған миллиондаған отбасы бар. Олардың баспаналары қақтығыстар мен табиғи апаттар салдарынан қирады. Бір кездері өздерін қорғаған қабырғалармен бірге естеліктері де күл-талқан болды. Осы Рамазанда біз бұл отбасыларға өмірін қайта бастауға көмектесе аламыз. Сіздердің зекет немесе садақа түріндегі қайырымдылықтарыңыз баспана, қауіпсіздік және әр отбасы аңсайтын – қауіпсіз үй сыйлауға сеп бола алады. Қолдан келгенше көмек көрсетулеріңізді сұраймын", – деді ол.
Осылайша, 31 жастағы Қазақстанның халық әртісі барша адамзатты өзіне және Халықаралық көші-қон ұйымына қосылып, осы Рамазан айында мұқтаж жандарға үміт сыйлауға үндеді.
Бұған дейін Алматыда Димаш Құдайбергеннің құрметіне көрме ашылғанын жазғанбыз.
