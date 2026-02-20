Қазақстан шекарасын күзеткен иттер аукционға шығарылды: әрекет желіде қызу талқыға түсті
Sauda.e-qazyna.kz сауда алаңында "тірі" лоттарды қазақстандық Байрам Баубекұлы байқап, бұл туралы Threads желісінде жазба жариялаған. Сатылымға алты ит – неміс овчаркалары Маркиза, Майбах, Марла, Морек, Мариса және бельгиялық овчарка Майра шығарылған. Сатушы – ҚР Қорғаныс министрлігінің Мемлекеттік қорғаныс тапсырысы комитетіне қарасты шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын "Қазарнаулыэкспорт". Ал иттер Қостанай облысы бойынша ҰҚК Шекара қызметі департаментінде ұсталынған.
Сурет: sauda.e-qazyna.kz
Жануарларды 935 теңгеден бастап бағалаған.
Сурет: sauda.e-qazyna.kz
"Мен шынымен таңғалдым. Үш жыл бойы порталмен жұмыс істеп жүріп, мұндай лоттарды көрмеппін. Сондықтан хабарландыруды әлеуметтік желіге салдым, жарты сағат өтпей жатып қызыққан адамдар маған хабарласа бастады", – деді Байрам "Наш Костанай" сайтына берген сұхбатында.
Заңға сәйкес, қызметтік иттер құқық бұзушыларды анықтау және кезекшіліктерді күшейтуге арналған "мүлік" санатына жатады. Норматив бойынша иттердің қызмет етуінің шекті жасы – 8 жыл 3 ай. Ал аукционға қойылған иттердің барлығы биыл 10 жасқа толған.
"Бейжай қарамайтын, иттерді қамқорлығына алуға ниетті жандан баршылық екен. Алайда, өкінішті-ақ, олар ертеңгі аукционға қатысу үшін тіркеліп үлгермейді. Сондықтан мен өзім қатысамын. Егер жеңіп шықсам, иттерді сенімхат арқылы жаңа иелеріне табыстаймын", – деп жазды ол 19 ақпанда.
Бүгін аукцион өтті. Уәдесінде тұрған Байрам барлық иттерді сатып алған.
Сурет: Instagram/bayram_baubekuly
"Жазып, қоңырау шалып, бөлісіп, қолдау көрсеткен әр адамға рахмет. Оқырмандар мен журналистерге алғыс – сіздерсіз бұл мүмкін болмас еді... Біз мұны бірге жасадық", – деп жазды жанашыр қазақстандық.
