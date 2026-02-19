#Референдум-2026
Оқиғалар

Алматы облысында әйелді иттер талап тастады

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.02.2026 16:26 Фото: pxhere
Алматы облысының Қарасай ауданында иттер жергілікті тұрғынға шабуыл жасады. Зардап шеккен әйел қазір ауруханада жатыр.

Бұл оқиға туралы ақпарат әлеуметтік желілерде тарады. Сол жерде иттердің иесі бар екені айтылған. Тұрғындардың хабарлауынша, иесінің қарауында 37 ит бар.

Полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, 52 жастағы әйелге иттер шабуыл жасаған факті бойынша қылмыстық іс тіркеліп, қазіргі уақытта тергеу жүргізілуде. Оқиға орнында полиция қызметкерлері мен жергілікті атқарушы орган өкілдері жұмыс істеп, жағдайды бақылауда ұстап отыр.

Зардап шеккен әйелге қажетті медициналық көмек көрсетілген.

Полиция анықтағандай, иттердің иесі – 60 жастағы жергілікті тұрғын. Ол қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін заң бойынша жауапқа тартылған. Бұл жағдай Алматы облысының тұрғындары үшін ескерту ретінде қарастырылуы керек, себебі жақында Алматы қаласында жануарларға қатігездік жасаған оқиғаға араласқан әйел итке екінші өмір сыйлаған болатын.

