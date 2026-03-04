#Референдум-2026
Мәдениет және шоу-бизнес

Ерлан Қарин Михаил Швыдкоймен кездесті

04.03.2026 22:00 Сурет: akorda.kz
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Астанада Ресей Федерациясы президентінің халықаралық мәдени ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкілі Михаил Швыдкоймен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 4 наурызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Әңгімелесу барысында екіжақты мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланып, театр өнеріндегі мәдени алмасу жобаларына, көрмелер ұйымдастыруға және басқа да бірлескен бастамаларға назар аударылды.

Кездесу соңында тараптар белсенді диалогты одан әрі жалғастырып, ортақ мәдени-гуманитарлық жобаларды дамыту ниетін растады.

Бұған дейін Орталық референдум комиссиясында ЕҚЫҰ ДИАҚБ өкілдерімен кездесу өткені хабарланған.

Камшат Сатиева
