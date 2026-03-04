Ерлан Қарин Михаил Швыдкоймен кездесті
Сурет: akorda.kz
Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Астанада Ресей Федерациясы президентінің халықаралық мәдени ынтымақтастық жөніндегі арнайы өкілі Михаил Швыдкоймен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 4 наурызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Әңгімелесу барысында екіжақты мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланып, театр өнеріндегі мәдени алмасу жобаларына, көрмелер ұйымдастыруға және басқа да бірлескен бастамаларға назар аударылды.
Кездесу соңында тараптар белсенді диалогты одан әрі жалғастырып, ортақ мәдени-гуманитарлық жобаларды дамыту ниетін растады.
Бұған дейін Орталық референдум комиссиясында ЕҚЫҰ ДИАҚБ өкілдерімен кездесу өткені хабарланған.
