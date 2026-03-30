#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
482.53
555.44
5.92
Мәдениет және шоу-бизнес

Екінші мәрте ана атанған Альмира Тұрсын бүгінгі жай-күйі жайлы ішкі сырын ашты

Екінші мәрте ана атанған Альмира Тұрсын бүгінгі жай-күйі жайлы ішкі сырын ашты , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.03.2026 13:49 Сурет: Instagram/almiratursyn
Ақан Сатаевтың "Томирис" фильмінде басты рөлді сомдаған актриса Альмира Тұрсын екінші баласы дүниеге келгеннен кейін бастан өткеріп жүрген күйі жайлы сыр шертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Актриса сезімдері жайлы әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Ол екінші мәрте ана болуды бұрынғыдан өзгеше, сабырлы әрі саналы түрде қабылдағанын жеткізді.

"Араға 13 жыл салып, 35 жасымда ана атандым. Қазір ешқайда асықпаймын, өмірдің бір парасын жоғалту жайлы қорқыныш та жоқ",- деп жазды ол.

Сурет: Instagram/almiratursyn

Альмира қазір бала тәрбиесіне деген уақытты ерекше бағалайтынын, балалардың қаншалықты тез өсетінін білетінін айтты:

"Енді білемін: уақыт өте тез өтеді, іштің кебуі, шаншу, ұйқысыз түндер бәрі өтеді... Бұл кішкентай тәтті қол мен аяқтар да өсіп, өз жолымен жүреді", – деді ол.

Сонымен қатар, актриса әрбір сәттен ләззат алып, ана болу кезеңін бұрынғыдан сабырлы әрі саналы қабылдайтынын айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
"Томирис" фильмінде басты рөлді сомдаған актриса тұрмысқа шықты
22:14, 12 қыркүйек 2024
"Томирис" фильмінде басты рөлді сомдаған актриса тұрмысқа шықты
"Томирис" фильмінде басты рөлді сомдаған актриса уақытша Қазақстаннан кетті
21:44, 01 тамыз 2025
"Томирис" фильмінде басты рөлді сомдаған актриса уақытша Қазақстаннан кетті
Балалық шағымыз үшін рақмет: Димаш танымал актердің қазасына байланысты көңіл айтты
10:20, 29 желтоқсан 2025
Балалық шағымыз үшін рақмет: Димаш танымал актердің қазасына байланысты көңіл айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: