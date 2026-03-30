Екінші мәрте ана атанған Альмира Тұрсын бүгінгі жай-күйі жайлы ішкі сырын ашты
Ақан Сатаевтың "Томирис" фильмінде басты рөлді сомдаған актриса Альмира Тұрсын екінші баласы дүниеге келгеннен кейін бастан өткеріп жүрген күйі жайлы сыр шертті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Актриса сезімдері жайлы әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Ол екінші мәрте ана болуды бұрынғыдан өзгеше, сабырлы әрі саналы түрде қабылдағанын жеткізді.
"Араға 13 жыл салып, 35 жасымда ана атандым. Қазір ешқайда асықпаймын, өмірдің бір парасын жоғалту жайлы қорқыныш та жоқ",- деп жазды ол.
Альмира қазір бала тәрбиесіне деген уақытты ерекше бағалайтынын, балалардың қаншалықты тез өсетінін білетінін айтты:
"Енді білемін: уақыт өте тез өтеді, іштің кебуі, шаншу, ұйқысыз түндер бәрі өтеді... Бұл кішкентай тәтті қол мен аяқтар да өсіп, өз жолымен жүреді", – деді ол.
Сонымен қатар, актриса әрбір сәттен ләззат алып, ана болу кезеңін бұрынғыдан сабырлы әрі саналы қабылдайтынын айтты.
