Мәдениет және шоу-бизнес

"Қыз Жібек" камзолының тағдыры шешілді: Баян Алагөзова актриса Меруерт Өтекешеваға ерекше ықылас танытты

Баян Алагузова «Қыз Жібек» фильміндегі камзолдың тағдырын шешіп, Меруерт Өтекешеваға тон, сырға және пәтер сыйлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 16:26
2026 жылғы 6 мамырда белгілі қазақстандық продюсер Баян Алагөзова "Қыз Жібек" фильмінде басты рөлді сомдаған аңыз актриса Меруерт Өтекешевамен кездесті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 52 жастағы продюсердің Instagram парақшасынан белгілі болды.

Кездесу барысында Баян Алагөзова толқып тұрғанын айтып, актрисамен алғаш рет жүздесіп отырғанына қуанышты екенін жеткізді.

"Мен өте толқып тұрмын, нағыз аңыз адамға кездесуге бара жатырмын... Сізбен алғаш рет жүздесіп отырмын, өте қуаныштымын! Сіз – ұлы әйелсіз! Сіз өте қарапайымсыз, сіздің жерлесіңіз болғаныма мақтанамын", – деді Алагөзова.

Осы кездесуде продюсер бұған дейін өзіне сыйға берілген "Қыз Жібек" фильміндегі камзолды Меруерт Өтекешеваға табыстау туралы шешім қабылдады.

"Бұл камзол неге дәл маған түсті деп ойладым... Бәлкім, бұл – Алланың қалауы шығар. Мен бұл камзолды сізге тапсырғым келеді. Оның тағдырын өзіңіз шешіңіз. Маған оны әкелгенде жылағанмын", – деді Баян Алагөзова.

Сонымен қатар ол актрисаға тон кигізіп, оның жарасымды екенін атап өтті.

"Дәл, өзіңізге жарасып тұр!" – деді продюсер.

Кездесу барысында Меруерт Өтекешева да ризашылығын білдіріп, сыйлыққа жылы лебізін жеткізді.

Сондай-ақ Баян Алагөзова актрисаға гауһар тастары бар алтын сырға сыйға тартты.

"Мен сізді сыйлықтарға бөлегім келеді! Сіз – менің кумирімсіз! Бұл арнайы сізге жасалған эксклюзив сырға", – деді ол.

Актриса бұл сыйлықтарға таңданып, алғысын білдірді.

Бұдан бөлек, продюсер Меруерт Өтекешеваға пәтер сыйлайтынын да айтты. Актрисаның сөзінше, ол қазіргі уақытта қызы мен немересімен жалдамалы пәтерде тұрып жатыр.

"Сізге пәтер сыйлағым келеді. Қай ауданнан, қандай үй екенін өзіңіз таңдайсыз. Екі ай ішінде сіз қалаған пәтерді алып береміз", – деді Баян Алагөзова.

Кездесу барысында актриса марқұм күйеуі Құман Тастанбековті еске алып, көзіне жас алды.

Бұған дейін, 2026 жылғы 16 сәуірде Баян Алагузова "Қыз Жібек" фильміндегі әйгілі камзолды алғанын әлеуметтік желіде жариялап, бұл қоғамда үлкен талқылау туғызған болатын. Кейін ол камзолды музейге тапсыру ниеті бар екенін де айтқан еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
