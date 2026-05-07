Мерекелік концертке байланысты Астанада көлік қозғалысы өзгереді
2026 жылғы 6 мамырда Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі елорда тұрғындары мен қонақтарына көлік қозғалысына шектеу енгізілетіні туралы ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақпаратқа сәйкес, 7 мамыр күні "Астана Арена" стадионы алаңында Отан қорғаушылар күніне орай Open Air форматында мерекелік концерт өтеді.
"Іс-шара кезінде қонақтардың ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында "Астана Арена" стадионы маңында, "Алау" мұз сарайы мен "Сарыарқа" велотрегі жағынан көлік қозғалысы шектеледі", – делінген елорда әкімдігінің хабарламасында.
Шектеу 09:00-ден бастап енгізіліп, іс-шара аяқталғанға дейін жалғасатыны атап өтілді.
"Жүргізушілерге маршруттарын алдын ала жоспарлап, ықтимал кешігулерді ескеруді ұсынамыз", – деді Астана қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі.
Астана қаласында 2026 жылғы 7, 8 және 9 мамыр күндері ауа райы қандай болатынын мына жерден білуге болады.
