Мәдениет және шоу-бизнес

"Евровидение" байқауында Филипп Киркоровтың командасындағы әнші жеңіске жетті

"Евровидение" байқауында Филипп Киркоровтың командасындағы әнші жеңіске жетті
17 мамыр күні өткен "Евровидение" ән байқауында алғаш рет Болгария жеңіске жетті. Ел намысын әнші DARA қорғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

27 жастағы жеңімпаздың шын есімі – Дарина Йотова. Ол "Bangaranga" әнін орындап, финалда 516 ұпай жинады. Әншіні байқауға Филипп Киркоровтың "Dream Team" командасы дайындағаны белгілі.

Ал ән авторларының бірі – Димитрис Контопулос. Ол бұған дейін Сергей Лазаревтің байқауға арналған әндерінің авторы болған.

"Тікелей эфир кезінде Филипппен сөйлестік, ол оған қатты жанкүйер болды", – деп жазды Яна Рудковская өзінің Telegram-арнасында.

Байқауда екінші орынды Израиль, ал үшінші орынды Румыния иеленді.

Сурет: Instagram/eurovision

"Келесі жылы Софияда кездескенше!" – деп қуанып жатыр байқау жанкүйерлері.
Айдос Қали
"Әбден лайықтысың!": Қазақстандық әнші халықаралық байқауда жеңіске жетті
"Әбден лайықтысың!": Қазақстандық әнші халықаралық байқауда жеңіске жетті
