Концерт кейінгі шегерілді: Қыдырәлі Болманов аяқ-асты ауруханаға түсіп қалды
Танымал қазақстандық продюсер әрі әнші Қыдырәлі Болманов Алматыдағы мерейтойлық концертінің кейінге қалғанын мәлімдеді. Әншінің айтуынша, республика сарайындағы концертті денсаулығына байланысты шегеруге тура келген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өнер иесі бұл туралы 2026 жылғы 19 мамырда аурухана төсегінен бейнеүндеу жолдап хабарлады. Оның айтуынша, аталмыш кешке 3,5 мың билет сатылған. Осыған байланысты, ұйымдастырушылар кешті кейінге қалдырмай, әнді орындықта отырып шырқауды ұсынған. Дегенмен, Болманов мұның сахна этикасына жатпайтындығын айтып, үзілді-кесілді бас тартқан.
"Өмір бойы шапқылап, екі аяғымен жүрген адамға креслода отырып, қозғалмай, сахнада, ел алдында ән айту, өте ыңғайсыз, тым күрделі әрі қиын екен. Біз де темірден жаралған жоқпыз. Әрқашан намысты, ұятты алға тартып, денсаулықты бәрінен кейінге, артқа итере саламыз. Шегерудің басты себебі – дәрігерлердің рұқсат етпеуі",- деп жазды әнші.
Республика сарайының тығыз графигіне байланысты мерекелік кешті жақын датаға ауыстыру мүмкін болған. Осылайша, концерт тура бір айға – 2026 жылғы 18 маусымға бекітілді.
Әнші түсіністік танытқан жанкүйерлеріне алғыс айтып, сахнаға жаңа күшпен оралуға уәде берді.
