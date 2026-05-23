#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
470.8
545.99
6.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
470.8
545.99
6.6
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің қытайлық жанкүйерлері оның құрметіне жасаған ірі қайырымдылықтарымен әлемді таңғалдырды

Димаш Кудайберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 17:03 Фото: Zakon.kz
Қытайлық Dears жанкүйерлер тобы Димаш Құдайбергеннің алдағы туған күніне орай оның гуманитарлық қызметін қолдау мақсатында Халықаралық көші-қон ұйымы қорына 2 мың АҚШ долларынан астам көлемде қайырымдылық қаржы аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен қатар әншінің қытайлық жанкүйерлері Димаштың 32 жасқа толуына орай RHR Shanghai Adoption Home қаңғыбас мысықтар мен иттерге арналған 26 760 юань (шамамен 3950 АҚШ доллары) көлемінде көмек көрсетті, деп жазды dimashnews.com.

RHR Shanghai Adoption Home — Шанхай қаласында орналасқан қаңғыбас әрі қатыгездікке ұшыраған мысықтар мен иттерді құтқарумен айналысатын коммерциялық емес ұйым. Ол 2012 жылы құрылған. Ұйым RHR ("Құтқару, емдеу және жаңа үй табу") қағидатын насихаттайды. Құрылған күннен бастап бұл орталық 4000-нан астам жануарды құтқарып, олардың 2000-ға жуығына жаңа иелерін табуға мүмкіндік жасаған. Ал 250-ден астам жануар ұйым қамқорлығында қалып, өздерінің жаңа иелерін күтуде.

Димаш Құдайбергеннің Қытайдағы жанкүйерлері өнер иесінің туған күніне орай бірқатар қайырымдылық акцияларын өткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.05.2026 17:03

Сурет: dimashnews.com

Ұйымның жұмысы негізінен құрылтайшының жеке қаражаты, жартылай жұмыс істейтін еріктілердің көмегі және қайырымдылық қаржылар арқылы жүзеге асырылады.

Ұйым қайырымдылық күнтізбелерін сату, брендтермен бірлескен арнайы әлеуметтік өнімдер шығару арқылы қаражат жинайды. Сонымен қатар, "Махаббат пен мейірім күні" және "Мысық жүрегінің мейірімі" секілді жануарларды асырап алуға арналған офлайн іс-шаралар ұйымдастырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің қарындасының патриоттық видеосы желіде қызу талқыланып жатыр
18:52, 16 желтоқсан 2025
Димаш Құдайбергеннің қарындасының патриоттық видеосы желіде қызу талқыланып жатыр
Димаш Кудайберген
10:37, 18 мамыр 2026
Шығармашылық біріктірді: Димаш Құдайбергеннің Латын Америкасындағы жанкүйерлері жаңа жобаны қолға алды
Димаш Құдайберген
12:00, 04 маусым 2023
Димаш Құдайбергеннің бейнебаяны Таймс-скверде көрсетілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
&quot;Актобе&quot; и &quot;Кызылжар&quot; сыграли вничью в 11-м туре КПЛ
21:07, Бүгін
"Актобе" и "Кызылжар" сыграли вничью в 11-м туре КПЛ
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин проиграл в финале парного турнира в Индии
20:40, Бүгін
Казахстанец Григорий Ломакин проиграл в финале парного турнира в Индии
&quot;Кайрат&quot; потерял очки в матче с &quot;Кайсаром&quot; в 11-м туре КПЛ
20:05, Бүгін
"Кайрат" потерял очки в матче с "Кайсаром" в 11-м туре КПЛ
Ислам Евлоев выиграл золотую медаль на молодёжном чемпионате Азии по борьбе
19:30, Бүгін
Ислам Евлоев выиграл золотую медаль на молодёжном чемпионате Азии по борьбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: