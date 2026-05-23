Димаш Құдайбергеннің қытайлық жанкүйерлері оның құрметіне жасаған ірі қайырымдылықтарымен әлемді таңғалдырды
Сонымен қатар әншінің қытайлық жанкүйерлері Димаштың 32 жасқа толуына орай RHR Shanghai Adoption Home қаңғыбас мысықтар мен иттерге арналған 26 760 юань (шамамен 3950 АҚШ доллары) көлемінде көмек көрсетті, деп жазды dimashnews.com.
RHR Shanghai Adoption Home — Шанхай қаласында орналасқан қаңғыбас әрі қатыгездікке ұшыраған мысықтар мен иттерді құтқарумен айналысатын коммерциялық емес ұйым. Ол 2012 жылы құрылған. Ұйым RHR ("Құтқару, емдеу және жаңа үй табу") қағидатын насихаттайды. Құрылған күннен бастап бұл орталық 4000-нан астам жануарды құтқарып, олардың 2000-ға жуығына жаңа иелерін табуға мүмкіндік жасаған. Ал 250-ден астам жануар ұйым қамқорлығында қалып, өздерінің жаңа иелерін күтуде.
Ұйымның жұмысы негізінен құрылтайшының жеке қаражаты, жартылай жұмыс істейтін еріктілердің көмегі және қайырымдылық қаржылар арқылы жүзеге асырылады.
Ұйым қайырымдылық күнтізбелерін сату, брендтермен бірлескен арнайы әлеуметтік өнімдер шығару арқылы қаражат жинайды. Сонымен қатар, "Махаббат пен мейірім күні" және "Мысық жүрегінің мейірімі" секілді жануарларды асырап алуға арналған офлайн іс-шаралар ұйымдастырады.