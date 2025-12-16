Димаш Құдайбергеннің қарындасының патриоттық видеосы желіде қызу талқыланып жатыр
Сурет: instagram.com/raushan_kudaibergen
Димаш Құдайбергеннің қарындасы Қазақстанның Тәуелсіздік күніне орай патриоттық видео жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бейнекадрларда Раушан қолын жүрегіне қойып, Қазақстан Республикасының Әнұранын орындап тұр.
Ол концерт залында орналасқан, ал экрандарда оның әйгілі ағасы Димаш Әнұранды шырқап жатыр.
"Тәуелсіздік тұғыры биік болсын! Қазақстан аты әлем төрінде шырқала берсін!", - деп жазды ол.
Әлемнің түкпір-түкпірінен оның жазылушылары әртүрлі тілде оны және Қазақстанды айтулы мейраммен құттықтады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript