Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің қарындасының патриоттық видеосы желіде қызу талқыланып жатыр

Димаш Құдайбергеннің қарындасының патриоттық видеосы желіде қызу талқыланып жатыр
16.12.2025 18:52
Димаш Құдайбергеннің қарындасы Қазақстанның Тәуелсіздік күніне орай патриоттық видео жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бейнекадрларда Раушан қолын жүрегіне қойып, Қазақстан Республикасының Әнұранын орындап тұр.

Ол концерт залында орналасқан, ал экрандарда оның әйгілі ағасы Димаш Әнұранды шырқап жатыр.

"Тәуелсіздік тұғыры биік болсын! Қазақстан аты әлем төрінде шырқала берсін!", - деп жазды ол.

Әлемнің түкпір-түкпірінен оның жазылушылары әртүрлі тілде оны және Қазақстанды айтулы мейраммен құттықтады.

Айдос Қали
