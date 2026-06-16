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Мәдениет және шоу-бизнес

MEGOGO-да түрік телехикаяларына арналған жаңа арнаны іске қосты

MEGOGO-да түрік телехикаяларына арналған жаңа арнаны іске қосты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 18:07 Сурет: MEGOGO
MEGOGO онлайн-кинотеатры өзінің телеарналар желісінің толыққанын хабарлады. Енді платформа пайдаланушыларына түрік кинематографының хиттеріне толықтай арналған танымал халықаралық DIZI Channel телеарнасы қолжетімді.

Арна тәулік бойы (24/7) режимінде, жоғары сапада және орыс тіліндегі кәсіби көпдауысты дубляжбен хабар таратады. Бүгінгі таңда MEGOGO қолданушыларына 105 телеарна қолжетімді.

"Kantar (TNS Central Asia) медиа-өлшемдерінің көпжылдық деректеріне сәйкес, түрік көпсериялы драмалары дәстүрлі түрде қазақстандық телеарналар мен стримингтік платформалардағы ең көп сұранысқа ие әрі рейтингі жоғары өнімдердің қатарына кіреді. DIZI Channel арнасының MEGOGO-да пайда болуы — қазақстандық аудитория тарапынан болған жоғары сұранысқа жауап және сервистің көрермендерге өздерінің сүйікті контентіне барынша ыңғайлы форматта заңды түрде қол жеткізуін қамтамасыз етуге деген ұмтылысы", — деп атап өтті MEGOGO бас директоры Нурлан Чукубаев.

Қазіргі уақытта MEGOGO-дағы DIZI Channel эфирінде не көрсетіліп жатыр:

"Не отпускай мою руку" — алғашқы минуттан соңғы секундқа дейін шиеленісте ұстайтын, төзімділік, айырылу мен шынайы махаббат туралы әсерлі әрі терең хикая.

MEGOGO-да түрік телехикаяларына арналған жаңа арнаны іске қосты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 18:07

Сурет: MEGOGO

"Королева ночи" — басты рөлді қайталанбас Мерьем Узерли сомдаған стильді романтикалық триллер.

MEGOGO-да түрік телехикаяларына арналған жаңа арнаны іске қосты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 18:07

Сурет: MEGOGO

"Квартира невинных" — сыншылар соңғы жылдардағы ең терең әрі қызықты түрік жобаларының бірі деп таныған мықты психологиялық шедевр.

MEGOGO-да түрік телехикаяларына арналған жаңа арнаны іске қосты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 18:07

Сурет: MEGOGO

"Чемпион" — жеңіске деген ерік-жігер, спорт және әкелік махаббат туралы қуатты экшн-мелодрама.

MEGOGO-да түрік телехикаяларына арналған жаңа арнаны іске қосты, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 18:07

Сурет: MEGOGO

"Любовь против судьбы" — бүкіл әлемде миллиондаған жүректерді жаулап алған құштарлық, отбасылық құпиялар мен бақыт үшін күрес туралы культтік көпсериялы драма.

DIZI телеарнасы MEGOGO пайдаланушыларына "Телеарналар" бөлімінде қолжетімді.

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Айдос Қали
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