"Ақерке". Димаш жаңа әні шыққанын айтып, жанкүйерлерін елеңдетіп қойды
Сурет: Instagram/kudaibergenov.dimash
Әлемге аты танылған Димаш Құдайберген жаңа әні шыққанын жариялап, бүкіл әлемдегі жанкүйерлерін елеңдетіп қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Домбыра үнімен басталатын видеоны әнші Instagram-дағы парақшасында жүктеді. Видеода Димаш сұқ саусағын ерніне басып, баршаны тыныштыққа шақырады.
"Жаңа ән. Жаңа атмосфера. Жаңа энергия. Әр елде 00:00 уақытында. Барлық стримингтік платформаларда. Бәріміз жиналып, жандырайықшы бәрін. Сонымен қалай, менімен біргесіздер ме?", деп жазды әнші видео сипаттамасында ағылшын тілінде.
Әншінің бұл жазбасы жанкүйерлерді дүр еткізді. Әлеуметтік желі қолданушылары жаңа туындыны асыға күтетіндерін айтып, көптеп пікір қалдырды:
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