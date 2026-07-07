#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің балалық шақтағы суреттері жанкүйерлерін тәнті етті

Димаш Кудайберген, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 12:33 Фото: Zakon.kz
Әлемге әйгілі танымал әнші Димаш Құдайбергеннің балалық шақтағы суреттері әлеуметтік желіде кеңінен тарап, жанкүйерлерінің ерекше ықыласына бөленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желіде жарияланған фотосуреттерде болашақ өнер жұлдызының жасөспірім шағы бейнеленген.

Димаш Құдайбергеннің балалық шақтағы суреттері жанкүйерлерін тәнті етті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 12:33

Сурет: Instagram/erkebulansatybaldu

Жанкүйерлер суреттерге жылы лебіздерін білдіріп, жас Димаштың сол кездің өзінде өте жарқын жүзді, үнемі күлімдеп жүретін бала болғанын атап өтті.

Димаш Құдайбергеннің балалық шақтағы суреттері жанкүйерлерін тәнті етті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 12:33

Сурет: Instagram/erkebulansatybaldu

  • Қандай жылы суреттер;
  • Жүзі жылыдан түңілме деген осы шығар;
  • Мүлдем өзгермеген, тіпті күлкісіне дейін;
  • Біздің, қара домалақ баламыз ғой;

Димаш Құдайбергеннің балалық шақтағы суреттері жанкүйерлерін тәнті етті, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.07.2026 12:33

Сурет: Instagram/erkebulansatybaldu

Бұған дейін Димаш Құдайберген қарындасына арналған әннің шығу тарихымен бөліскенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Димаш Құдайбергеннің қарындасы мен күйеу баласы Берлиндегі суреттерімен желіні тәнті етті
10:14, 03 желтоқсан 2025
Димаш Құдайбергеннің қарындасы мен күйеу баласы Берлиндегі суреттерімен желіні тәнті етті
Димаш Құдайбергеннің қарындасы көпшілікті өзінің нәзіктігімен тәнті етті
10:45, 23 сәуір 2025
Димаш Құдайбергеннің қарындасы көпшілікті өзінің нәзіктігімен тәнті етті
Димаш Құдайбергеннің қатысуымен тарихи әлемдік премьера өтеді
15:44, 15 желтоқсан 2025
Димаш Құдайбергеннің қатысуымен тарихи әлемдік премьера өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ардак Абижанов
14:57, Бүгін
Пробывший неделю исполнительным директором ФТК Абижанов стал вице-президентом
Бывший высокопоставленный функционер КФФ Пазылхайыр стал руководителем в &quot;Кайсаре&quot;
14:48, Бүгін
Бывший высокопоставленный функционер КФФ Пазылхайыр стал руководителем в "Кайсаре"
Чейз Приски
14:38, Бүгін
"Барыс" подписал контракт с американским защитником Чейзом Приски
Сакен Бибосынов
14:26, Бүгін
"Федерация решит": Сакен Бибосынов о своём участии на Азиатских играх в Японии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: