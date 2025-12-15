#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Мәдениет және шоу-бизнес

Димаш Құдайбергеннің қатысуымен тарихи әлемдік премьера өтеді

Димаш Құдайбергеннің қатысуымен тарихи әлемдік премьера өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.12.2025 15:44 Сурет: ru.dimashnews.com
2025 жылғы 14 желтоқсанда әлемге әйгілі қазақстандық әнші Димаш Құдайбергеннің командасы өнерпаздың жанкүйерлерін жағымды жаңалықпен сүйіншіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпарға сүйенсек, келесі жылы Димаштың қатысуымен тарихи әлемдік премьера өтеді деп жоспарланып отыр.

"2026 жылғы 18 сәуірде Будапешт қаласында тарихи әлемдік премьера өтеді: Пласидо Доминго, Степан Хаузер және Димаш Құдайберген алғаш рет бір сахнада, көпшілік алдында бірге өнер көрсетеді", – делінген "Virtuosos" шоуы мен Димаштың командасының бірлескен жарияланымында.

Белгілі болғандай, бұл үштіктің концерті Будапешттегі аңызға айналған MVM Dome аренасында өтеді. Билеттер сатылымға шығарылған.

"Будапешт сіздерді күтеді", – деп атап өтті "Virtuosos" шоуы мен Димаштың командасы Пласидо Доминго, Степан Хаузер және Димаш Құдайбергеннің жанкүйерлеріне үндеу жасай отырып.

Бұған дейін Димаш Құдайбергеннің "Stranger" концерттік туры аяқталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Астанада ауа райының нашарлауына байланысты рейстер кешіктірілді
16:08, Бүгін
Астанада ауа райының нашарлауына байланысты рейстер кешіктірілді
Димаш Құдайберген Алматыдағы фан-кездесу жайлы басты сұраққа жауап берді
17:20, 22 сәуір 2025
Димаш Құдайберген Алматыдағы фан-кездесу жайлы басты сұраққа жауап берді
Димаш Құдайбергеннің қарындасы мен күйеу баласы Берлиндегі суреттерімен желіні тәнті етті
10:14, 03 желтоқсан 2025
Димаш Құдайбергеннің қарындасы мен күйеу баласы Берлиндегі суреттерімен желіні тәнті етті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: