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Мәдениет және шоу-бизнес

Сұраныс күткеннен де жоғары болды: Канье Уэсттің концертіне билеттерді сату мерзімінен бұрын басталды

Сұраныс күткеннен де жоғары болды: Канье Уэсттің концертіне билеттерді сату мерзімінен бұрын басталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.07.2026 14:56 Сурет: wikimedia/Jason Persse
2026 жылғы 17 шілдеде көпшілікке Канье Уэст деген атпен танымал америкалық рэпер Ye-нің Алматыда концерт өткізетіні белгілі болды. Әлемдік шоу-бизнес үшін сирек кездесетін бұл оқиға қазақстандықтардың үлкен қызығушылығын тудырып, бұрын-соңды болмаған дүрбелеңге себеп болды.

Ұйымдастырушылардың мәліметінше, алдын ала сатылымның алғашқы күнінде барлық билеттердің жартысы сатылып кеткен.

"Сұраныс күткен болжамнан асып түсті. Сатылым басталған алғашқы минуттардың өзінде қосымшаға бір уақытта мыңдаған қолданушы кірді. Бағасы қолжетімді санаттағы билеттер алғашқы минуттардың ішінде-ақ сатылып кетті. Бұл сұранысы жоғары іс-шараларға тән жағдай", – деді ұйымдастырушылар.

Билеттерге деген үлкен қызығушылыққа байланысты негізгі сатылымды бір күн бұрын бастау туралы шешім қабылданды.

Енді билеттерді бастапқы жоспар бойынша 23 шілдеде емес, 22 шілде күні сағат 12:00-ден бастап сатып алуға болады.

Канье Уэсттің соңғы концерттері оның ауқымды әлемдік стадиондық "LIVE CONCERT TOUR 2026" туры аясында өтуде.

Әлемдік тур сәуір айында Лос-Анджелесте басталған. Ал жаз басталғалы рэпер Еуропа мен АҚШ-тағы ірі стадиондарда өнер көрсетті.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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Сұраныс күткеннен де жоғары болды: Канье Уэсттің концертіне билеттерді сату мерзімінен бұрын басталды
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